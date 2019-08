Hildesheim/Burgdorf

Exakt 437.621 Euro ergaunerte ein Burgdorfer Computerhändler mithilfe trickreicher Überweisungen binnen vier Wochen, dann tauchte er im November 2017 ab. Anderthalb Jahre später, im April 2019, wurde der gebürtige Hannoveraner Torsten W. in Berlin gefasst; vermutet hatten ihn die Ermittler allerdings in Afrika. Seit Dienstag muss sich der 48-Jährige vor dem Landgericht Hildesheim wegen gewerbsmäßigen Computerbetrugs in 319 Fällen, wegen Urkundenfälschung und des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweispapieren verantworten.

Was die Verfahrensbeteiligten von dem in allen Anklagepunkten geständigen W. zu hören bekamen, war ein kinoreifes Kriminalstück um Liebe, Betrügereien in großem Stil, falsche Identitäten und das Verschleudern von sehr viel Geld.

20 Buchungen am Tag

319 Überweisungen tätigte W. zwischen dem 28. August und dem 23. September 2017 auf das Geschäftskonto seines Computerladens. Das Geld überwies er von vier auf seinen Namen bei verschiedenen Banken laufenden Konten. Für die bis zu 20 Buchungen pro Tag benutzte er das Telecash-Terminal eines Finanzdienstleisters; die Einzelbeträge schwankten zwischen 900 und 1500 Euro.

Weil W. einen sogenannten Cash-Pooling-Vertrag besaß, wurde ihm die Summe der täglich aufgelaufenen Lastschriften jeden Abend auf sein Händlerkonto gut geschrieben. Bis die Telecash-Firma bemerkte, dass die Ausgangskonten nicht gedeckt waren und Rücklastschriften veranlasste, vergingen ein paar Tage. „Das ist grundsätzlich ein gefährlicher Zeitraum“, bekundete die Justiziarin des nunmehr unter anderem Namen firmierenden Unternehmens.

„Emotionale Ausnahmesituation“: Geschäftsmann Torsten W. (r.) hatte Stress mit Kunden, lebte in Scheidung, der Vater war gestorben – und er hatte eine neue Liebe. Sein Verteidiger Wolfgang Geffers wirbt für eine Bewährungsstrafe. Quelle: Michael Zgoll

Doch in diesem Fall ging es nicht nur um Tage, sondern um vier Wochen, in denen Torsten W. sich mehrere hunderttausend Euro auf sein Konto schaufeln konnte. „Gibt es bei Ihnen kein Controlling?“, wollte Oberstaatsanwalt Frank Lange – Leiter der Cybercrime-Zentralstelle in Verden – wissen. „Da ist wohl was schiefgelaufen“, gestand die Justiziarin kleinlaut ein. Das Cash-Pooling sei ein bewusst händlerfreundliches Verfahren, an dem Tausende von Firmen teilhaben. „Und die Kollegen haben nicht immer Zeit, sich alle Zahlenreihen anzuschauen.“

Schlimmeres verhindert

Die Bemühungen von Telecash, sich das Geld per Rücklastschriften zurückzuholen, liefen ins Leere – denn seine Beute hatte der Betrüger kontinuierlich auf andere Konten überwiesen oder bar abgehoben. Tatsächlich wies sich W. sogar knappe 600.000 Euro an, doch konnten Transaktionen mit einem Volumen von 160.000 Euro noch gestoppt werden.

„Das war der größte Fehler meines Lebens und ich schäme mich“, warb der Angeklagte vor der Strafkammer 16 unter Vorsitz von Richterin Karin Brönstrup um Verständnis. Er habe sich im Spätsommer 2017 in einer „emotionalen Ausnahmesituation“ befunden, da er Stress mit Kunden hatte, in Scheidung mit seiner Frau lebte, sein Vater gestorben war und er sich viele Sorgen um die Zukunft seiner neuen Liebe – einer Frau aus dem Kongo – gemacht habe.

Da er die Frau aufgrund ausländerrechtlicher Schwierigkeiten nicht in Deutschland heiraten konnte und sie von Abschiebung bedroht gewesen sei, habe er gemeint, ihr für viel Geld falsche Papiere beschaffen zu müssen – und deshalb mit den Betrügereien begonnen.

Pankow statt Kongo

Im September 2017 heiratete das Paar in Dänemark, im Oktober zeigte die Telecash-Firma Torsten W. an, nach einer Hausdurchsuchung im November tauchte er unter. Ein Abschiedsbrief an seine neue Ehefrau sollte die Ermittler glauben lassen, er sei nach Afrika geflohen. Doch in Wahrheit mieteten sich die beiden zunächst für 4000 Euro pro Monat in einem Berliner Hotel ein und pendelten später zwischen zwei Wohnungen in Reinickendorf und Pankow.

Sein Bargeld verwahrte der 48-Jährige in mehreren Lagerräumen. Er beglich seine Altschulden, kaufte Gold für 110.000 Euro und verkaufte es wieder, auch spekulierte er mit Aktien. Er unterstützte Verwandte seiner Frau in Kanada und Afrika mit 23.000 Euro, kaufte ihrer Familie für 32.000 Euro einen Lastwagen und verschiffte diesen nach Übersee. Zudem hatte er in Berlin noch ein Verhältnis mit einer weiteren Frau, die er ebenfalls mit fünfstelligen Beträgen unterstützte.

Ausweis selbst gedruckt

Rund 70.000 Euro, so erklärte W. vor Gericht, habe er für einen falschen belgischen Personalausweis und einen falschen Führerschein unter dem Namen Jan Peters ausgegeben; weil die von ihm beauftragten Berliner Kriminellen Vor- und Nachnamen auf dem Ausweis vertauscht hatten, druckte er sich schließlich mit Bordmitteln ein eigenes Personaldokument. Ein als Zeuge geladener Kripobeamter erinnerte sich an einen Ausspruch von W.s Ehefrau, gegen die nun ebenfalls ermittelt wird: „Du wolltest wie ein Krimineller leben, und jetzt musst du damit klarkommen.“

Verteidiger Wolfgang Geffers würde für seinen Mandanten gerne eine Bewährungsstrafe erwirken, doch das dürfte aussichtslos sein. Schließlich stand W., als er die Telecash-Firma betrog, noch unter Bewährung: 2016 hatte ihn das Amtsgericht Lehrte zu einer sechsmonatigen Haftstrafe verurteilt, weil er eine Frau mittels 16 unrechtmäßiger Überweisungen um 39.000 Euro gebracht hatte. Auch besteht der Verdacht, dass W. einen Teil seiner Beute beiseite geschafft hat; gefunden hat man bei ihm nur noch 13.000 Euro. Die Kammer wird wahrscheinlich schon nächsten Dienstag ihr Urteil sprechen.

Von Michael Zgoll