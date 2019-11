Hannover

Innenminister Boris Pistorius ( SPD) hat im niedersächsischen Landtag neue Gründe angeführt, weshalb die für Sonnabend angemeldete Demonstration der NPD doch verboten werden könnte. Die Lage habe sich geändert, sagte Pistorius. Im Landtag zeigte er das Bild eines Flyers, der im Netz kursiere, auf dem die Worte „Rache für Karl“ stehen. Ursprünglich hieß es im Aufruf der NPD „Gerechtigkeit für Karl“. Gemeint ist der ehemalige SS-Soldat Karl M. aus Nordstemmen – über ihn berichtete der NDR-Reporter, gegen den sich die Demo richtet.

Polizei soll die Lage neu bewerten

Die Polizei als Genehmigungsbehörde solle das in die neue Einschätzung der Demo am Sonnabend miteinbeziehen. „Es ist ein Unterschied, ob Rache oder Gerechtigkeit für ihn gefordert wird“, sagte Pistorius. Zudem würden im Netz nun neun weitere Namen genannt, gegen die sich die Kundgebung richte. Die NPD hatte auf ihrer Facebookseite in einem Aufruf die Namen von insgesamt zehn Personen veröffentlicht.

Grüne fragen im Landtag , warum Demo nicht verboten wird

Ursprünglich hatten die Grünen im Landtag gefragt, wie die Landesregierung Journalisten in Niedersachsen schützen will und warum die Demonstration am Sonnabend nicht verboten werden kann. Grundsätzlich kann eine Versammlung nur verboten werden, wenn ihre Durchführung die öffentliche Sicherheit unmittelbar gefährdet. Bevor die neuen Namen und der neue Flyer aufgetaucht seien, habe man nach der Erkenntnislage auch nicht davon ausgehen können, sagte Pistorius.

„Zwar richtet sich die Versammlung nach ihrem Motto ausdrücklich gegen eine Einzelperson und ihre Tätigkeit. Ein Aufruf zu Gewalt gegen den Betroffenen oder gegen andere Journalisten kann derzeit aber weder mit dem Motto noch mit dem Aufruf der NPD zu der Versammlung verbunden werden“, sagte Pistoris zu der bisherigen Begründung, warum die Demonstration überhaupt stattfinden darf.

