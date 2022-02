Hannover

Mit drei Frauen und zwei Männern als Direktkandidaten geht die CDU in der Stadt Hannover in die niedersächsischen Landtagswahlen im Oktober. Bisher ist sie im Landesparlament lediglich mit Dirk Toepffer vertreten, der allerdings mit dem Fraktionsvorsitz eine der wichtigsten Funktionen innehat. „Wir gehen jetzt mit fünf starken Kandidatinnen und Kandidaten in das Rennen“, erklärte Hannovers CDU-Chef Maximilian Oppelt. Das Resultat zeige einmal mehr, dass die CDU eine moderne Großstadtpartei mit einem attraktiven Personalangebot für alle Menschen in der Landeshauptstadt sei.

Toepffer tritt wieder an. Der Rechtsanwalt hatte in seinem Wahlkreis 23 (Hannover-Döhren) mit Henrik von Platen einen Konkurrenten, setzte sich aber mit 37 gegenüber sieben Stimmen durch. „Es wird ein besonderer Wahlkampf werden“, sagte er angesichts der Ereignisse in der Ukraine. Diese überschatteten auch die Kandidatenkür, die coronabedingt als Onlineveranstaltung über die Bühne ging. Die Gewählten verzichteten weitgehend auf politische Äußerungen.

Semper schafft 100 Prozent

Ohne Gegenkandidaten waren Felix Semper und Martina Machulla geblieben. Der Vorsitzende der CDU-Ratsfraktion bekam im Wahlkreis 24 (Hannover-Buchholz) sämtliche 32 der abgegebenen Stimmen. Machulla, die die Frauen-Union in der Landeshauptstadt führt, musste dagegen im Wahlkreis 25 (Hannover-Linden) drei Gegenstimmen in Kauf nehmen.

Im Wahlkreis 26 (Hannover-Ricklingen) bestimmten die Mitglieder Sabrina Kahmann zur Direktkandidatin. Sie sitzt für ihre Partei im Bezirksrat Südstadt-Bult und erhielt 26 Stimmen. Ihr Konkurrent Daniel von dem Knesebeck brachte es auf zehn Stimmen. Er ist Vorsitzender der Initiative, die sich gegen den Einbau des sogenannten Reformationsfensters in die Fassade der Marktkirche wehrt.

Rieck-Vogt versucht es erneut

Diana Rieck-Vogt hat bereits bei den Bundestagswahlen im vergangenen September Erfahrungen als Direktkandidatin gesammelt. Jetzt wird die Bezirksratsfrau im Wahlkreis 27 (Hannover-Mitte) antreten, weil sie sich mit 26 gegenüber 19 Stimmen gegen die Unternehmerin Michaela Menschel durchsetzte.

Während Grüne und FDP ebenfalls schon ihre Direktbewerber bestimmt haben, wird dies die SPD am 11. März tun. Bei den Landtagswahlen vor fünf Jahren hatten die Sozialdemokraten sämtliche Direktmandate in der Stadt Hannover geholt.

Von Bernd Haase