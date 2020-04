Hannover

Der Landwehrkreisel in Hannover-Ricklingen ist seit Montagmorgen komplett gesperrt – voraussichtlich vier Tage lang soll dort keine Durchfahrt möglich sein. Wie die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mitteilt, hat dort jetzt der dritte von insgesamt vier Bauabschnitten für die Erweiterung des Verkehrsknotenpunktes begonnen. Dafür sei es erforderlich, den gesamten Kreisverkehr in allen Fahrtrichtungen stillzulegen. Für Autofahrer sind in der gesamten Region Hannover weiträumige Umleitungsstrecken ausgeschildert.

Zusätzliche Spuren und neuer Fahrbahnbelag

Hintergrund der umfangreichen Bauarbeiten: Bis Ende April soll der viel befahrene Landwehrkreisel für Kosten in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro in zwei Fahrtrichtungen erweitert werden. Vom Ricklinger Kreisel aus in Richtung Hemmingen sowie von Hemmingen in Richtung Südschnellweg soll künftig jeweils eine Fahrspur mehr zur Verfügung stehen. Außerdem werden auch die alten Spuren des Kreisels neu asphaltiert. Eine neue Ampelanlage soll ebenfalls errichtet werden.

Laut Landesbehörde können Autofahrer den Landwehrkreisel ab Karfreitag wieder mindestens einspurig in alle Fahrtrichtungen nutzen. Dort wurde nach Angaben eines Behördensprechers bereits ein vergrößerter Fahrbahnbereich mit zusätzlichen Spuren in Nord-Süd-Richtung angelegt. Dafür sei die Grüninsel verkleinert worden. Außerdem wurden dem neuen Fahrbahnverlauf entsprechend die Bordsteinkanten und Gossen angelegt.

Nun werden laut Landesbehörde noch die alten Asphaltbereiche abgefräst und mit einer neuen Deckschicht ausgestattet. Außerdem sollen während der Vollsperrung schon die neuen Fahrbahnmarkierungen aufgetragen werden.

Ab Karfreitag regelt mobile Ampel den einspurigen Kreisverkehr

Ab Karfreitag wird dann in alle Fahrtrichtungen wieder mindestens eine Spur zur Verfügung stehen. Eine mobile Ampelanlage wird den Verkehr regeln. Dies ist laut Landesbehörde der Auftakt für die vorläufig letzte Bauphase. Bis Ende April sollen demnach noch eine neue Ampelanlage sowie ein Kameramast für die künftige Verkehrsüberwachung installiert und errichtet werden. Nach dem anschließenden Rückbau der gesamten Baustelleneinrichtung können Autofahrer vom Ricklinger Kreisel aus jeweils auf zwei Spuren in Richtung Hemmingen sowie in Richtung Südschnellweg fahren. Von Hemmingen aus stehen drei Fahrspuren zur Verfügung.

ADAC rät von Innenstadtroute ab

Laut ADAC ist rund um den Landwehrkreisel trotz deutlich reduzierten Verkehrs noch bis zum Abschluss der Bauarbeiten vor allem morgens und abends mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Zwar wird über die weiträumigen Umleitungsstrecken unter anderem bereits ab Pattensen, Ahlten und der Autobahn 7 mit zusätzlichen Hinweisschildern informiert. Der ADAC empfiehlt Autofahrern dennoch, sich im Internet über die aktuelle Verkehrslage und mögliche Ausweichrouten zu informieren. Der Weg durch Hannovers Innenstadt sei zu den Stoßzeiten trotz ruhiger Verkehrslage keine Alternative, teilte der Automobilclub mit.

Nach dem Umbau können Autofahrer vom Ricklinger Kreisel aus jeweils auf zwei Spuren in Richtung Hemmingen sowie in Richtung Südschnellweg fahren. Von Hemmingen aus stehen drei Fahrspuren zur Verfügung. Der Mittlere führt sowohl in Richtung Südschnellweg als auch zum Ricklinger Kreisel. Quelle: Screenshot: Google Earth

Lesen Sie auch

Von Ingo Rodriguez