Regionalität statt Importware: Die Stadt Hannover will ab sofort für regionale Ernährung werben und Landwirte ermutigen, auf ökologische Anbauprinzipien zu setzen. Dafür hat sie das Projekt „Ökomodellregion Hannover“ ins Leben gerufen, das vom Land Niedersachsen für eineinhalb Jahre mit 60.000 Euro gefördert wird.

Was die Ökomodellregion konkret beinhaltet, wird auf einem Feld am Kronsberg sichtbar. Dort stellte die Stadt am Mittwoch ihre Kooperation mit der solidarischen Landwirtschaft Hannover (Solawi) von der Naturgärtnerei Ingelmann vor. Bislang hat sich die Solawi nur durch eine Fläche in Algermissen versorgt – nun expandiert sie nach Hannover und pachtet für 15 Jahre von der Stadt den zwei Hektar großen Acker.

Noch wird auf dem Feld an der Von-Eschert-Straße Getreide angebaut, doch das soll sich bald ändern. Quelle: Inga Schönfeldt

Ab Oktober sollen am Kronsberg Beerensträucher, heimisches Gemüse, ein Walnussbaum und Obstbäume sprießen. An einem Ende der Fläche wollen die Mitglieder der Solawi eine Scheune, einen Komposthaufen und ein Foliengewächshaus errichten.

Stadt bevorzugt ökologische Pächter

Insgesamt 900 Hektar Ackerland besitzt die Stadt Hannover. Rund 20 Prozent davon werden ökologisch bewirtschaftet. Diesen Anteil möchte die Stadt vergrößern. Deswegen werden Öko-Betriebe wie die Solawi beim Abschluss von neuen Pachtverträgen bevorzugt. Daneben setzt die Stadt auch das 2017 vom Rat beschlossene Agrikulturprogramm um. „Sie dienen alle dem Ziel, den Ökolandbau in Hannover voranzutreiben“, sagt Ulrich Prote, Leiter des Fachbereichs Umwelt und Stadtgrün. Auch zwischen Landwirten und Verbrauchern Kontakte zu schaffen und verschiedene Akteure zu vernetzen, ist Teil der neuen Strategie.

Mitglieder bekommen Ernteanteil

Diese Vernetzung entsteht bei der Solawi automatisch. Denn eine Solawi ist ein Zusammenschluss von einem landwirtschaftlichen Betrieb mit einer Gruppe von Konsumenten zu einer Wirtschaftsgemeinschaft. Die Mitglieder zahlen einen festen Monatsbeitrag und bekommen dafür einen Anteil an der Ernte. Teilweise helfen sie auch auf dem Feld und in den Gewächshäusern mit.

So will die Solawi das Feld nutzen. Die Baumreihen sollen den Wind abhalten und dem Gemüse Schutz zum Wachsen bieten. Quelle: Solawi Hannover

Vergrößerung der Anbaufläche möglich

„Ich bin dankbar, dass wir hier starten können. Wir brauchen noch einen Zaun und ein bisschen Kompost. Den Rest sollten wir hinkriegen“, sagt Martin Ingelmann von der Solawi zuversichtlich. Doch der hauptberufliche Gärtner hat auch eine Vision: „Unser Anspruch ist Hannover zu versorgen.“ Dafür ist allerdings noch einiges mehr an Anbaufläche nötig. Immerhin ist eine Erweiterung der Fläche theoretisch möglich.

Der Standort in Hannovers Südosten ist nicht zufällig gewählt. Direkt gegenüber entsteht das modellhafte Wohngebiet „Ecovillage“. 500 kleine, kostengünstige Wohnungen und etwa 70 Tiny Houses werden dort gebaut. Nachhaltigkeit und Nachbarschaft stehen im Vordergrund.

Jeder kann mitmachen

Die neuen Bewohner des Ökodorfs können dann an Mitmachtagen und Pflanzaktionen der Solawi teilnehmen. Aber auch jeder andere Hannoveraner ist dazu eingeladen, sich an der Solawi zu beteiligen. 230 Haushalte sind schon dabei. „Durch die Mitarbeit in der Gärtnerei wird den Konsumentinnen und Konsumenten ermöglicht, mit den eigenen Händen zu erfahren, woher ihr Gemüse stammt und welche Arbeit dahintersteht. Dies ist ein Aspekt, welcher in Zeiten der zunehmenden Entfremdung zwischen Städterinnen und Städtern und der Landwirtschaft eine besondere Bedeutung bekommt“, erklärt Prote. 

„Uns ist wichtig zu zeigen, dass man mit Permakultur anbauen kann“, sagt Elke Hipler von der Solawi. Die Geografin engagiert sich seit der Gründung vor gut drei Jahren in der Gemeinschaft. „Permakultur bedeutet, dass die Pflanzen sich gegenseitig begünstigen und eine Insektenvielfalt entsteht“, erläutert sie. Die Mitglieder möchten ihr Wissen weitergeben. Deswegen will die Solawi bald auch Kurse in Permakultur, Baumschnitt und Gartenanbau anbieten.

Mehr Informationen zu der Solawi gibt es auf www.solawi-hannover.de

Von Inga Schönfeldt