Die Vollsperrung der Lange-Feld-Straße in Kirchrode für den Autoverkehr will der Stadtbezirksrat Kirchrode-Bemerode-Wülferode nicht auf sich beruhen lassen. In der jüngsten Sitzung hat das Gremium einen Ortstermin angeregt, um über Möglichkeiten eines einspurigen Fahrstreifens nachzudenken. „Ortstermin statt Paragrafenanwendung vom Schreibtisch aus“, lautet jetzt die Losung.

Denn dass die Lange-Feld-Straße aktuell gesperrt für Autos ist, liegt an der Arbeitsstättenrichtlinie Asr A 5.2, das hat der Stadtbezirksrat nach einer FDP-Anfrage erfahren. Asr A 5.2 besagt, dass die Restbreite der Straßenbereiche, auf denen nicht gebaut wird, zu eng sind für einen einspurigen Fahrstreifen. Das aber wollen die Bezirksratmitglieder nicht hinnehmen – und die Baustellen nun selbst in Augenschein nehmen. Einen Termin dafür gibt es aber noch nicht.

„Ist den Bürgern schwer zu vermitteln“

Auf der Lange-Feld-Straße wird seit dem 21. Juni gearbeitet. Die Stadtentwässerung bringt einen neuen Regenwasserkanal in die Erde, anschließend wird die Fahrbahn erneuert. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle zwischen Feuerwehr und Büntekamp zwar passieren, aber eben keine Autos. „Auf der Brabeckstraße wird einspurig gefahren, auf der Lange-Feld-Straße nicht. Das ist den Bürgern schwer zu vermitteln“, sagt Bezirksbürgermeister Bernd Rödel (SPD).

Zwischen Feuerwache 3 und Bahnbrücke wird die Straße auf etwa 550 Metern Länge grundsaniert. Die Kosten liegen bei knapp 1,4 Millionen Euro. Ende April 2022 soll die Maßnahme abgeschlossen sein, teilte die Stadt im Bezirksrat mit. „Uns wurde vor den Arbeiten eine kürzere Bauzeit und eine Einspurigkeit zugesichert. Wir sind etwas überrascht über diese Entwicklung“, sagt die CDU-Fraktionsvorsitzende Petra Stittgen.

Große Belastung für Anwohner

Eine schnelle Umsetzung der Baumaßnahme sollte höchste Priorität haben, befindet auch die FDP-Fraktion. „Angesichts des Baufortschritts und der Möglichkeit, Grundstücke an der Baustelle zu erreichen, scheinen einspurige Nutzungen zumindest zeitweilig möglich“, so der FDP-Fraktionsvorsitzende Norman Ranke.

Aktuell führt eine Umleitungsstrecke über den Bünteweg und die Lange-Hop-Straße. Der Ausbau der Straße sei ein wichtiges Projekt für die Bevölkerung, gleichzeitig aber bedeute die Sperrung eine große Belastung für Anwohner, so die FDP. Ein Ortstermin könnte die Sache jetzt beschleunigen.

Von Andreas Voigt