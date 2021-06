Hannover

Die Lange-Feld-Straße in Kirchrode wird ab Montag, 21. Juni, für den Autoverkehr gesperrt. Dann beginnt die Stadtentwässerung mit dem Bau des neuen Regenwasserkanals, der mittig unter der Fahrbahn liegt. In den kommenden Monaten wird die Straße zwischen Feuerwache 3 und DB-Brücke auf etwa 550 Metern Länge grundsaniert. Insgesamt sollen die Arbeiten fast ein Jahr dauern – für Mai 2022 ist der Abschluss der Baumaßnahme geplant. Die Grunderneuerung soll insgesamt 1,345 Millionen Euro kosten.

Wie die Stadt Hannover mitteilt, muss der Abschnitt während der Bauarbeiten für den Autoverkehr gesperrt bleiben, da sonst die notwendigen Räume für ein sicheres Arbeiten nicht gewährleistet wären. Eine Umleitungsstrecke führt über den Bünteweg und die Lange-Hop-Straße. Für den Fuß- und Radverkehr ist die Lange-Feld-Straße jedoch weiterhin durchgängig nutzbar.

Lange-Feld-Straße bleibt für Fuß- und Radverkehr offen

Auf der Ostseite der Straße wird ein kombinierter Geh- und Radweg entstehen. Damit will der Fachbereich Tiefbau voraussichtlich ab Mitte September in direktem Anschluss an die Kanalbauarbeiten beginnen. Zudem wird die Fahrbahn inklusive der Tragschichten erneuert. Auch die Entwässerung soll deutlich verbessert werden. Dafür wird die Fahrbahn beidseitig mit Bord- und Gossenanlagen eingefasst. So kann das Wasser künftig über Straßenabläufe in den neuen Regenwasserkanal abfließen.

In der zweiten Phase des Straßenbaus werden die westliche Bord- und Gossenanlage errichtet, die alte Fahrbahn ausgekoffert und die neue Fahrbahn gebaut. In dieser Phase wird der Fuß- und Radverkehr bereits auf der neuen Nebenanlage die Lange-Feld-Straße nutzen können.

Stadt zieht Baumaßnahme vor

Die Bezirksratsmitglieder hatten Anfang vergangenen Jahres die Gefahr betont, die vom aktuellen Zustand der Straße ausgehe. Viele Fußgänger, darunter Schulkinder auf dem Weg zur nächsten Bahnstation, seien aufgrund der großen Wasserlachen in den Schlaglöchern gezwungen, auf die Fahrbahn auszuweichen. Denn einen Regenwasserkanal gibt es hier noch nicht.

Zunächst hieß es von Seiten der Stadtverwaltung, dass erst ab 2024/2025 Geld für die Sanierung zur Verfügung stünde. Als der Bezirksrat den Druck erhöhte, wollte die Stadt prüfen, ob sie die Maßnahme nicht doch vorziehen könne. Mit Erfolg: Im Dezember hat die Verwaltung dann eine entsprechende Beschlussdrucksache zur Grunderneuerung der Lange-Feld-Straße zwischen DB-Brücke und Feuerwehrwache 3 vorgelegt. Diese wurde sowohl vom Bezirksrat als auch vom Bau- und dem Verwaltungsausschuss einstimmig angenommen.

Seit dem Umzug der Feuerwache 3 an die Lange-Feld-Straße ist diese ein Hauptrettungsweg der Feuerwehr. In den vergangenen drei Jahren wurde die Straße zwischen der Zufahrt zur neuen Wache und der Bemeroder Straße sowie im Bereich des Baugebietes Büntekamp von Kirchrode kommend bis hinter die DB-Brücke sukzessive ausgebaut. Bis auf den Abschnitt, in dem jetzt gebaut wird.

Von Lisa Eimermacher