Hannover

Ein bislang unbekannter Täter hat am späten Sonntagabend gegen 23.15 Uhr einen 39-jährigen Gastwirt in dessen Lokal an der Langen Laube in Hannover mit einer Schusswaffe bedroht und die Herausgabe von Bargeld erzwungen. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Steintorplatz. Der Gastwirt blieb unverletzt.

Der Gastwirt hat den Täter als etwa 37 Jahre alt und zwischen 1,75 Meter und 1,80 Meter groß beschrieben. Den Aussagen nach war er auffallend schlank, hat einen insgesamt ungepflegten Eindruck gemacht und Deutsch mit Akzent gesprochen. Zum Tatzeitpunkt trug er eine graue Jacke, hellblaue Jeanshosen sowie ein graues Basecap. Außerdem hatte er einen Rucksack dabei. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0511) 1095555 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Von Bernd Haase