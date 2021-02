Godshorn

Feuerwehreinsatz im Gewerbegebiet an der Langenhagener Straße in Godshorn: Auf einem Firmengelände des Industriegebietes ist am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ein abgestellter Lastwagen in Flammen aufgegangen. Nach Angaben von Feuerwehrsprecher Stephan Bommert konnte der brennende Lkw auf dem Grundstück der Mercedes-Benz-Niederlassung zwar bereits kurz nach der Ankunft der Einsatzkräfte gelöscht werden. „Das Führerhaus, Teile des Lkw-Aufbaus und der Ladung brannten aber komplett ab“, berichtete der Feuerwehrsprecher nicht einmal eine halbe Stunde nach der Alarmierung. Verletzt wurde bei dem Brand an der Mercedesstraße nach ersten Erkenntnissen offenbar niemand.

Schadenshöhe noch unklar

Zur einer möglichen Schadenshöhe machte die Feuerwehr bislang noch keine Angaben. Derzeit sind unterdessen offenbar noch Nachlöscharbeiten erforderlich. Auch die Polizei ist laut Feuerwehrsprecher am Einsatzort. Möglicherweise sollen Experten Ermittlungen zur möglichen Brandursache aufnehmen.

Von Ingo Rodriguez