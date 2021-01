Langenhagen

Generationen von jungen Abenteurern sind auf ihnen herumgeklettert: Jetzt sind die drei Panzerwracks vom Bundeswehrstandortübungsplatz Langenhagen verschwunden. Eine Spurensuche.

Die Geschütze abmontiert, die Panzerplatten beschmiert

Gebaut worden waren sie, um zu zerstören. Lackiert worden waren sie, um im Kampf optisch mit der Landschaft zu verschmelzen. Doch beides konnte man den Kettenfahrzeuge nicht mehr ansehen. Die Bordkanonen und Maschinengewehre der beiden Kampfpanzer waren längst entfernt worden, und ebenso war es dem Geschütz der Panzerhaubitze ergangen.

Wer in den vergangenen Jahrzehnten auf dem Standortübungsplatz der Bundeswehr zwischen Langenhagen, Isernhagen und Bothfeld unterwegs war, kam fast zwangsläufig an den Panzerwracks vorbei. Mitten auf einer großen Wiese im Zentrum des Areals standen die stählernen Ungetüme als weithin sichtbare Landmarke. An das Bedrohungspotenzial vergangener Zeiten erinnerte nur noch wenig. Die geborstenen Ketten hingen herunter, sogar eine Birke wuchs durch eines der ausgeschlachteten Fahrzeuge. Wo der Rost das noch zuließ, hatten Unbekannte über die Jahre Graffiti auf den Panzerplatten hinterlassen, einen Gruß an die Freundin, einen rosafarbenen Hasenkopf, undefinierbare Schmierereien.

Kinder kletterten auf den Panzerwracks herum

Tagsüber hoben Väter ihre Kinder auf die Wracks, mancher schwelgte dabei in Erinnerungen an den eigenen Grundwehrdienst – damals, als der „Truppen“, wie ihn viele schlicht nannten, noch tags wie nachts illegalerweise als Naherholungsgebiet genutzt wurde. Abends diente der kleine Panzerfriedhof dann oft als Treffpunkt für Jugendliche. Manches Lagerfeuer loderte dort in der Abenddämmerung, manche leer getrunkene Flasche Alkohol zerbarst an den Stahlplatten der Panzerwracks. Für die Gassigänger, die am nächsten Morgen mit ihren Hunden ebenfalls verbotenerweise die befestigten Wege verließen und den Sandpfaden folgten, die sich an den Wracks kreuzten, waren die Glassplitter ein stetes Ärgernis.

Die Kanone gesprengt, die Panzerplatten beschmiert: So stand dieses Kettenfahrzeug jahrzehntelang auf dem Standortübungsplatz Langenhagen. Quelle: Bundeswehr

Doch diese Zeiten sind vorbei. Die Bundeswehr, die das Treiben der Zivilisten lange geduldet hatte, räumt auf dem „Truppen“ auf. Wer keinen Berechtigungsschein besitzt, muss von März an draußen bleiben. Nun ging es auch den Panzerwracks an den Kragen – um Kletterpartien aus Sicherheitsgründen zu unterbinden, aber auch, weil sie in Langenhagen nicht mehr benötigt werden, wie Bundeswehr-Sprecherin Jasmin Henning auf Nachfrage mitteilt.

Bundeswehr hat die Wracks nach Bergen transportiert

Logistikkräfte und Pioniere der Bundeswehr haben die Panzer abtransportiert. Handwerker lösten die maroden Ketten mit einem Schneidbrenner, mit Stahltrossen wurden die festgerosteten Türme in Position gezogen. Ein riesiger Bergepanzer vom Typ „Büffel“ schob die Wracks auf bereitstehende Tieflader, dann begann die kurze Reise in den Landkreis Celle. Nun stehen die Wracks auf dem Truppenübungsplatz Bergen, mit fast 25.000 Hektar Fläche einer der größten militärischen Übungsplätze in Europa.

Der Bergepanzer schiebt den Weltkriegspanzer auf den Schwerlasttransporter. Quelle: Bundeswehr

„Sie werden wieder als Hartziele für Übungen genutzt“, sagt Henning. Als „ Hartziele“ bezeichnet die Bundeswehr Panzer, die mit Munition, zum Beispiel aus anderen Kampfpanzern oder von Panzerfäusten, beschossen werden. „Daneben kamen die Panzer aber auch vermehrt in der Ausbildung ,Panzervernichtungstrupp’ bei Trockenübungen zu Verfahrensabläufen oder auch für Entfernungsmessungen zum Einsatz“, sagt die Sprecherin des Landeskommandos Niedersachsen. Doch derartige Schießübungen mit Panzerfäusten und ähnlichem Großgerät finden in Hannover mittlerweile nicht mehr statt.

M47 und M7 stammten aus US-Produktion

Deren genaue Herkunft kann die Bundeswehr im Übrigen nicht mehr nachvollziehen. Der Standortübungsplatz in Langenhagen wird bereits seit 1958 von der Bundeswehr genutzt. „Ob die Panzer damals vom britischen Militär oder der Bundeswehr aufgestellt wurden, lässt sich nicht mehr nachvollziehen“, sagt Henning. Bekannt ist jedoch, dass es sich bei allen drei Kettenfahrzeugen um Panzer aus US-amerikanischer Produktion handelt: zwei Kampfpanzer M47 Patton und eine Panzerhaubitze M7 Priest.

Bei der Gründung der Bundeswehr 1955 habe Wehrmaterial aus nationaler Produktion nur sehr begrenzt zur Verfügung gestanden, schreibt Militärmodellbauer Andreas Richter auf seiner Internetseite panzerbaer.de. Gerade bei Kampffahrzeugen sei man auf die Hilfe der ehemaligen Kriegsgegner angewiesen gewesen – die jedoch nicht die neuesten Errungenschaften ihrer Rüstungsschmieden zur Verfügung stellten.

Ein solches Auslaufmodell war der für den Koreakrieg gebaute mittlere Kampfpanzer M47. Von ihnen beschaffte die Bundeswehr ab 1956 insgesamt 1000 Stück und setzte sie bis Ende der Sechzigerjahre ein. Die Panzerhaubitze M7 Priest kam für die Amerikaner sogar schon ab 1942 im Zweiten Weltkrieg zum Einsatz. Sie erhielt ihrem Beinamen Priest (deutsch: Priester) wegen der runden MG-Kanzel neben der 105-Millimeter-Kanone. Die Amerikaner stellten den Bau des M7 mit Kriegsende ein, die Bundeswehr erhielt wiederum ab 1956 die ersten Haubitzen diesen Typs. Und irgendwann wurden dann die drei ausgemusterten Panzerfahrzeuge auf der Wiese in Langenhagen geparkt, um der übenden Truppe als Ziele zu dienen.

Von Frank Walter