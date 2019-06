Langenhagen

Auf der Autobahn 352 zwischen Kaltenweide und dem Flughafen Langenhagen steht ein großer Container-Stapler in Flammen, wie er in Häfen eingesetzt wird. Die Feuerwehr wurde gegen 21.45 Uhr alarmiert, die A 352 Richtung Süden ist momentan komplett gesperrt. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Flammen waren nach Auskunft der Feuerwehr gegen 22.30 Uhr gelöscht. Der Einsatz dauert aber noch an.

Fahrer hat besonnen reagiert

Der Brand sei auf der rechten Seite im Bereich des Stapler-Hinterrads ausgebrochen, sagt Langenhagens Feuerwehrsprecher Stephan Bommert. Das Fahrzeug wurde auf einem Tieflader transportiert, das aufgrund seiner Sondermaße wiederum von einem Absicherungsfahrzeug begleitet wurde. „Dessen Fahrer hat sehr besonnen reagiert“, sagt Bommert. Als die Flammen ausbrachen, habe er abgebremst und dadurch den nachfolgenden Verkehr vom brennenden Lastwagen ferngehalten.

Dem Transporterfahrer gelang es zudem, die Zugmaschine abzukoppeln und sie rund 50 Meter entfernt in Sicherheit zu bringen. „Niemand wurde verletzt“, sagt Bommert. Die Flammen konnten sich allerdings bis zum Eintreffen der Feuerwehr weiter vorarbeiten, sodass wenig später der komplette Stapler in Flammen stand. Die Feuerwehren Krähenwinkel und Kaltenweide sind im Einsatz, gleichzeitig unterstützt ein Großtanklöschfahrzeug des Flughafens die Arbeiten. Bommert rechnet damit, dass der Feuerwehreinsatz auf der A 352 noch mindestens eine Stunde andauern wird.

Umleitung über die A 7

Wie lange die Autobahn insgesamt gesperrt bleiben muss, ist offen. Die Verkehrsmanagementzentrale Niedersachen empfiehlt, die Umleitungsstrecken 4 und 6 über die A 7 zu nutzen. Laut Polizei halten sich die Verkehrsbehinderungen aufgrund der Uhrzeit allerdings in Grenzen.

Von pah