Hannover/Langenhagen

Asbestfasern rieseln von der Decke, Steckdosenleisten sind ungesichert und Wasserhähne stehen unter Strom: Die Gutzmannschule der Region Hannover in Langenhagen ist in einem solch schlechten Zustand, dass das Landesamt für Schule und Bildung einen „schnellen Neubau“ der Schule empfiehlt. Den hat der Schulausschuss der Region am Dienstag auch beschlossen. Der Bericht der Behörde über den katastrophalen Zustand der Schule war den Politikern aber nicht bekannt. Das neue Schulgebäude und eine neue Turnhalle der Förderschule sollen 38 Millionen Euro kosten. Wenn alles nach Plan läuft, soll beides im Frühjahr 2025 fertig sein. Den Grundsatzbeschluss für einen Neubau hatte die Regionspolitik bereits im Jahr 2017 gefasst.

Schon das Schlagen von Türen ist gefährlich

Schon das in Schulen alltägliche Zuschlagen von Türen setzt Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer einer erheblichen Gesundheitsgefahr aus. Denn dann lösen sich aus den Deckenplatten gesundheitsgefährdende Asbestfasern, die von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und von den Schülern eingeatmet werden können. Asbest kann Lungenkrebs auslösen. Die Expertinnen und Experten des Landesamts für Schule und Bildung haben ihre Beobachtungen in einem Brief an die Schulleitung dokumentiert. In dem der HAZ vorliegenden Schreiben heißt es außerdem, dass auch ein gegen die Wand geschubster Schüler oder ein an die Decke geworfener Ball den Asbestregen auslösen kann.

Unabhängig von einem Neubau ist es laut Landesamt nötig, „Maßnahmen zur Asbestsanierung zeitnah durchzuführen, denn das Risiko einer gesundheitlichen Schädigung ist als hoch anzusehen“.

Fluchtwege sind verriegelt

Weiteres Sicherheitsproblem in der Schule: Einige Räume haben laut Landesamt Fenster, die sich nicht öffnen lassen. Einige dieser verriegelten Fenster sind allerdings auch als Notausstiege deklariert. Zudem bemängeln die Experten Aufstiegs- und Abstiegshilfen für den Notfall, da kleinere Kinder sonst Schwierigkeiten hätten das Schulgebäude zu verlassen.

Dringend erforderlich ist in der Schule auch die Instandsetzung der Schalter- und Steckdosenleisten, „da kleine Kinderfinger problemlos die Elektrik ohne Schutz berühren können“, schreiben die Gutachter in dem Bericht. Bei Berührung des Wasserhahns im Verwaltungstrakt der Schulleitung komme es zu einer elektrischen Entladung, das könne durchaus auch zu einem Herzstillstand führen.

„Das ist ein gruseliger Bericht“

Das sei ein „gruseliger Bericht der Schulbehörde“, sagt CDU-Fraktionschef Bernward Schlossarek. In der Regionsverwaltung sei schon lange bekannt, dass diese Schule schadstoffbelastet sei und andere gravierende Probleme habe, dennoch sei seit Jahren nichts passiert. „Mir erschließt sich nicht, warum die Regionsverwaltung vier Jahre gebraucht hat, um damit zu beginnen, den Neubaubeschluss von CDU/SPD aus dem Jahr 2017 umzusetzen“, betonte Schlossarek. Wichtig sei jetzt auch, zügig zu klären, ob dieses Gebäude überhaupt noch für den Unterricht genutzt werden dürfe.

Von Mathias Klein