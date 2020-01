Die Zahl der Organspender sinkt in Niedersachsen kontinuierlich. Politiker und Ärzte wollen den Rückgang stoppen – am Donnerstag hat der Bundestag über eine Neuregelung der Organspende in Deutschland entschieden. Allein an der MHH in Hannover warten mehr als 1000 Erwachsene und 65 Kinder auf neue Organe.