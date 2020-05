Langes Wochenende: Was ist trotz Corona erlaubt, was bleibt verboten?

Hannover

Es gibt nach und nach immer mehr Lockerungen, aber in Zeiten der Corona-Pandemie gelten auch an diesem langen Wochenende weiterhin feste Regeln. Dazu gehört vor allem ein Mindestabstand von 1,5 Metern für Personen, die nicht zum gleichen Haushalt gehören. Außerdem ruft die Landesregierung dazu auf, Kontakte zu Freunden und Verwandten weiterhin möglichst stark einzuschränken. Was gilt an diesem Wochenende konkret? Hier ein Überblick:

Darf ich ich mit Freunden oder Verwandten feiern?

Das Land nennt keine maximale Personenzahl bei Zusammenkünften in der eigenen Wohnung oder auf dem eigenen Grundstück. Mögliche Treffen sollen auf so wenig Menschen wie möglich reduziert werden. Partys sind ausdrücklich nicht zulässig, weder in Privatwohnungen noch auf Privatgrundstücken. Die denkbaren Konstellationen für kleine Treffen sind sehr unterschiedlich: Manche treffen sich mit ihren bereits ausgezogenen Kindern, andere mit nur einem engen Freund oder einer Freundin, wieder andere mit dem Ehepaar aus der Nachbarschaft.

Darf ein Freund meines Kindes zu Besuch kommen?

Ja. Jede Familie sollte aber darauf achten, dass die Kontakte auf so wenig Freunde wie möglich beschränkt bleiben.

Und dürfen die beiden Kinder dann auch draußen spielen?

Zwei Kinder dürfen draußen spielen, im eigenen Garten oder auf Grünflächen.

Was ist mit den Spielplätzen?

Die Bundesregierung und die Länder haben am Donnerstag eine Öffnung der Spielplätze vereinbart. Das Land Niedersachsen müsste eine Öffnung aber erst regeln. Derzeit gibt es also keinen Termin, wann die Spielplätze wieder frei gegeben werden. Eltern sollen darauf achten, dass die Kinder überfüllte Anlagen meiden.

Darf ich in Parks oder auf anderen öffentlichen Anlagen grillen?

Nein. Menschenansammlungen auf öffentlichen Flächen sind derzeit nicht erlaubt.

Sind Sportarten, bei denen ich keinen direkten Kontakt habe, wie Tennis oder Golf, erlaubt?

Vorerst nicht. Es geht darum, die Menschen dazu zu bewegen, möglichst zu Hause zu bleiben.

Wie ist das mit dem traditionellen Aufstellen des Maibaums? Und findet die Demo zum Tag der Arbeit statt?

Das Maibaumaufstellen muss in diesem Jahr ausfallen, es ist nicht erlaubt. Und der DGB hat die 1.-Mai-Demo abgesagt. Allerdings haben linke und feministische Gruppen von 10 Uhr an auf dem Platz an der Goseriede zur Demo aufgerufen.

Viele sind zurzeit mit Fahrrädern oder zu Fuß unterwegs, gibt es darauf eine Reaktion der Stadt?

Ja, am Donnerstagnachmittag kam die Meldung, am langen Wochenende Straßen für den Autoverkehr zu sperren. Ab dem 1. Mai, 0 Uhr, wird die durchgängig bis Sonntag (3. Mai), 24 Uhr, gesperrt. Die Straße Am Großen Garten ist bereits seit Donnerstag, 14 Uhr, bis Montag, 4. Mai, 8 Uhr für den motorisierten Verkehr gesperrt. Darüberhinaus prüfen Stadt und Polizei derzeit noch die Potenziale und Machbarkeiten für die Straßenzüge Rudolf-von-Bennigsen-Ufer und Culemannstraße..

Alles blüht und grünt – darf ich wieder in die Herrenhäuser Gärten ?

Ja, seit dem vergangenen Wochenende sind der Große Garten und der Berggarten wieder zu den normalen Öffnungszeiten (täglich 9 bis 20 Uhr) geöffnet. Zur Sicherheit bleiben die Grotte, die Schauhäuser und der Irrgarten vorerst geschlossen. Dort könnte der geforderte Sicherheitsabstand nicht gewährleistet werden. Im Eingangsbereich und an den Kassen (nur dort, nicht im Garten) gilt analog zu den Regelungen für Geschäfte und öffentlichen Nahverkehr die Pflicht, einen Mund-/Nasenschutz zu tragen.

Was ist mit Wandern im Harz, Deister oder in anderen Gegenden? Was rät das Land?

Wandern und spazieren gehen sind nicht ausgeschlossen. Allerdings sollte darauf geachtet werden, dass auf den Wegen und an Rastplätzen der Mindestabstand von 1,5 Meter zu anderen Wanderern und Spaziergängern nicht unterschritten wird. Der Krisenstab rät, Wege zu suchen, die für Wanderer und Spaziergänger nicht zu den Klassikern gehören. Dort trifft man weniger Menschen.

In anderen Bundesländern haben Zoos und Freizeiteinrichtungen bereits geöffnet, wie sieht es in Niedersachsen aus?

Das Land Niedersachsen hat am Donnerstag angekündigt, dass Zoos, Parks und Museen ab dem 6. Mai unter bestimmten Bedingungen wieder öffnen dürfen.

Wann dürfen die Restaurants wieder öffnen?

Das ist noch unklar. Zwar wünscht sich das Wirtschaftsministerium die Öffnung noch in diesem Monat, aber wie schnell es geht, hängt auch von der Zahl der Neuinfektionen ab. Ministerpräsident Stephan Weil hat am Donnerstag angekündigt, dass es zu diesem Thema in der kommenden Woche erneute Gespräche zwischen Bund und Ländern geben wird.

Unter welchen Bedingungen werden Restaurants wieder öffnen dürfen?

Es werden dort dann sicherlich strenge Abstands- und Hygieneregeln gelten. Möglicherweise gibt es beispielsweise Speisekarten, die nur noch einmal benutzt werden, das Essen wird vielleicht mit einem Servierwagen gebracht und an den Tisch gestellt. Buffets in der herkömmlichen Form wird es sicherlich erst einmal nicht mehr geben.

Von Mathias Klein und Nadine Wolter