Hannover

Die Polizei hat in der Nacht zu Sonnabend in Hannover drei mutmaßliche Einbrecher festgenommen. Die Männer im Alter von 16, 17 und 18 Jahren waren in der List in eine Wohnung eingestiegen und hatten einen Laptop und eine Festplatte gestohlen.

Zeugen waren gegen 0.30 Uhr auf die drei aufmerksam geworden, die sich auffällig an einer Souterrainwohnung an der Podbielskistraße zu schaffen machten. Die Täter flüchteten anschließend in Richtung Liebigstraße. Die Zeugen verständigten die Polizei. Die Beamten trafen in unmittelbarer Nähe des Tatorts am Wittekamp drei junge Männer an. Sie stehen im Verdacht, ein Fenster der Wohnung aufgehebelt und den Computer und die Festplatte mitgenommen zu haben. Ihre Beute hatten sie in einem Versteck deponiert. Die Polizei suchte das Gelände ab und konnte das Diebesgut sicherstellen. Gegen die drei Tatverdächtigen wird nun wegen Wohnungseinbruchdiebstahl ermittelt.

Von Tobias Morchner