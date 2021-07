Hannover

Am Mittwoch sollen die Ratspolitiker in Hannover darüber entscheiden, ob sie einen millionenschweren Mietvertrag für das Ihme-Zentrum mit dem Finanzspekulanten Lars Windhorst neu abschließen – da platzt die Nachricht von neuen möglichen Unregelmäßigkeiten herein: Die Bankenaufsicht Bafin hat Strafanzeige gegen Windhorst gestellt. Ein Luxemburger Unternehmen aus Windhorsts Firmenkomplex soll in Unregelmäßigkeiten verwickelt sein, viel Geld ist eingefroren.

Droht Finanzjongleur Lars Windhorst Gefängnisstrafe?

Die Staatsanwaltschaft Berlin bestätigte gegenüber der HAZ, dass sie strafrechtliche Ermittlungen gegen Lars Windhorst aufgenommen hat. Es gehe um den Verdacht eines Verstoßes gegen das Kreditwesengesetz, sagt Sprecherin Mona Lorenz. Möglicherweise habe das Luxemburger Unternehmen Bankgeschäfte getätigt, ohne dafür eine Genehmigung zu haben.

Einem Bericht der „Financial Times“ (Paywall) zufolge wurde das Bankkonto des Luxemburger Finanzunternehmens Evergreen Funding eingefroren, es gehöre zu Windhorsts Firmengeflecht. Demnach soll das Unternehmen im vergangenen Jahr rund 272 Millionen Euro an Windhorst überwiesen haben – obwohl die Firma selbst nur Finanzpapiere im Wert von 263,5 Millionen Euro besessen habe. Möglicherweise gehe es auch um Unregelmäßigkeiten bei Bonds, die Evergreen Funding ausgegeben habe. Die genauen Fakten scheinen unklar, wie so oft bei internationalen Finanzgeschäften.

Windhorst bestätigt Ermittlungen

Windhorst bestätigte den Kern der Nachricht in einem Twitter-Beitrag, betonte aber, dass es „alte Nachrichten“ (old news) seien. Bereits seit Mai liefen Ermittlungen, er habe den Behörden Zusammenarbeit angekündigt.

„Wirtschaftswunderkind“ in den Schlagzeilen

Fakt ist: Das ehemalige „Wirtschaftswunderkind“ aus der Ära von Helmut Kohl gerät aktuell immer öfter in die Schlagzeilen. Zuletzt hatte es viel Aufregung um seine Firmenbeteiligung am Bundesligisten Hertha BSC gegeben.

Kaum Baufortschritt zu sehen: Am Ihme-Zentrum hat Lars Windhorsts Firma erneut vertraglich vereinbarte Fristen verstreichen lassen. Quelle: Michael Thomas (Archiv)

Windhorst hatte 2019 für 224 Millionen Euro 49,9 Prozent der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA gekauft. Aktuell hält er 66,6 Prozent der Profigesellschaft. Vor genau einem Jahr hatte er dann eine Aufstockung um weitere 150 Millionen zugesagt und wollte in Tranchen zahlen. Doch dann wurden Fristen nicht eingehalten.

Hertha BSC weist Pfändungsgedanken zurück

In Berlin war sogar davon die Rede, dass der Verein eine Pfändung erwäge. Das wiesen beide Seiten offiziell zurück – und tatsächlich ist am Montag ein Betrag von 35 Millionen Euro eingegangen, wie ein Hertha-Sprecher bestätigte.

Insgesamt aber ist der Finanzmanager einem Bericht der „Wirtschaftswoche“ zufolge mit rund 2,5 Milliarden Euro verschuldet. Diese sei in eine große Zahl von Anleihen verpackt. Das ist in Finanzkreisen so üblich, die Summe ist allerdings relativ hoch. Windhorst wolle nun aber mit einer 1,45 Milliarden Euro schweren Anleihe „all in“ gehen und so seine Schulden umstrukturieren. Bis 2022 habe er Zeit, um das Geld zurückzuzahlen. In Zukunft wolle er sich über Kredite und den Verkauf von Aktien finanzieren.

Mit Helmut Kohl unterwegs

Der 44-jährige gebürtige Ostwestfale ist international bekannt, seit er mit 16 Jahren die Firma Windhorst Electronics GmbH gründete und zum Shootingstar der deutschen Wirtschaft wurde. Der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl nahm den Jungunternehmer mit auf weltweite Wirtschaftsdelegationen, damals entstand der Slogan vom „Wirtschaftswunderkind“.

Dem schnellen Aufstieg folgte ein tiefer Fall. 2003 und 2009 gab es schwere Krisen, Windhorst veruntreute Gelder, wurde verurteilt und verkalkulierte sich an der Börse. Jetzt sollte der Neustart mit seiner Firma Tennor gelingen, über die er auch die Tochtergesellschaft „Projekt Ihme-Zentrum GmbH“ hält.

Tennor: Kohle und Dessous, Medizin und das Ihme-Zentrum

Genüsslich schrieb „Business Insider“ am Dienstag über das Firmenimperium: „Mit Tennor, seiner Holding, hat sich Windhorst weltweit und querbeet eingekauft. Eine Firma investiert in südafrikanische Kohlefirmen, eine stellt Dessous her, eine Medizinprodukte – und das ist nur eine kleine Auswahl.“ Und die „Wirtschaftswoche“ kommentierte am Montag: „Die kommenden Monate läuft sein Endspiel.“

Im Juni 2020 trafen sich Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (li.) und Finanzjongleur Lars Windhorst zur Vertragsunterzeichnung. Es ging um die Fußgänger- und Raddurchwegung im Ihme-Zentrum, die mit Millionenförderung vom Bund bis Ende dieses Jahres fertiggestellt werden sollte. Auch dieser Vertrag ist schon wieder Makulatur: Windhorsts Firma bekommt das Teilprojekt nicht fristgerecht hin, neuer Termin ist jetzt Sommer 2022. Ob das Fördergeld verfällt, ist noch offen. Quelle: Rainer Droese

In Hannover hat Windhorst 2019 bei einer Zwangsversteigerung alle maroden Gewerbeetagen des Ihme-Zentrums erworben – zum Schnäppchenpreis von 14,5 Millionen Euro, aber mit hohem Sanierungsbedarf. Der wurde vor Jahren auf rund 200 Millionen Euro geschätzt, dürfte inzwischen allein wegen der Baukostensteigerungen eher bei 300 Millionen Euro liegen, wenn man nicht nur kosmetische Oberflächenreparaturen erledigen will.

Kaum Fortschritt im Ihme-Zentrum

Passiert ist in den vergangenen Jahren wenig Sichtbares – außer, dass die ohnehin ruinenhaft erscheinenden Gewerbeareale noch weiter demontiert wurden. Windhorsts Vertreter in Hannover, Carsten Grauel, versprach aber in der vergangenen Woche gegenüber der HAZ, dass die Vorbereitungen jetzt weitgehend abgeschlossen seien und man mit dem Aufbau beginnen werde. Das aber hatten auch schon alle Vorgänger versprochen, die an den Mieteinnahmen des Ihme-Zentrums verdienten und es nach ein paar Jahren weiterverkauften.

Die Stadt hat jetzt für Tausende Quadratmeter Büroflächen Zusätze zum Mietvertrag ausgehandelt, die Windhorsts Firma zu noch mehr Tempo, einer externen Bauphasenüberwachung und einem Sanierungs-Enddatum 2023 verpflichten. Das alles geht aber nur, wenn Geld da ist, das investiert werden kann.

Neuer Mietvertrag, neues Glück?

Die Stadt war in einer guten Verhandlungsposition, weil die Projektentwickler Fristen nicht eingehalten haben. Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) sagte in der vergangenen Woche bei der Vorstellung des neuen Zusatzvertrags, die Stadt habe „klare und harte Bedingungen und eine enge Kontrolle des Baufortschritts“ vertraglich fixieren können. Eine Alternative wäre gewesen, dass die Stadt sich als Mieterin komplett aus dem Komplex verabschiedet – dann aber hätte sie kein Mitspracherecht mehr.

Am Mittwoch nun berät der Bauausschuss abschließend über den neuen Vertrag. Im Firmengeflecht von Lars Windhorst wird man das kaum zur Kenntnis nehmen, dort hat man derzeit andere Sorgen. Wenn der Verdacht der Bafin stimmt, dass Windhorsts Luxemburger Unternehmen illegal Bankgeschäfte betrieben hat, wie es die „Financial Times“ berichtet, dann droht möglicherweise Gefängnisstrafe – bis zu fünf Jahre.

Evergreen Funding: Darum soll es gehen Die Luxemburger Firma Evergreen Funding ist ein sogenanntes Finanzvehikel: ein Unternehmen, das gegründet wurde, um schwierige Anleihen zu vermarkten. Nach Informationen der „Financial Times“ wurde Evergreen Funding, das zu Lars Windhorsts Firmenkomplex gehört, ins Leben gerufen, um Papiere der krisengeschüttelten britischen Firma H2O aufzukaufen, die wiederum in großem Stil Geld in Anleihen von Windhorsts Unternehmen investiert hat. Dem Bericht zufolge wurde im Juni 2020 eine Evergreen-Anleihe mit einer Renditeaussicht von 12,5 Prozent emittiert, was ein verlockendes Angebot für Investoren wäre. Die deutsche Bankenaufsicht Bafin aber hat dem Unternehmen keine Erlaubnis für Bankgeschäfte erteilt. Es könnte deshalb sein, dass ein Verstoß gegen §54 des Kreditwesengesetzes vorliegt. Bei vorsätzlichem Verstoß drohen Geld- oder Freiheitsstrafen, je nach Höhe des Vergehens bis zu fünf Jahre Haft. Aus dem Umfeld von Windhorst hieß es am Dienstag, man sei sich sicher, dass die Anschuldigungen jeder Grundlage entbehrten. Weder Evergreen Funding noch andere Unternehmen der Gruppe seien an Bankgeschäften beteiligt. Ein Sprecher Windhorsts sagte gegenüber dem „Manager Magazin“, alle Evergreen-Anleihen seien vollständig inklusive Zinsen zurückgezahlt worden. Windhorsts eigenen Angaben zufolge weiß er seit Mai, dass die Bafin den Vorgang wegen möglicher Unregelmäßigkeiten prüft. Dass die Bafin nun Strafanzeige gestellt hat, könnte ein Beleg dafür sein, dass sich der Verdacht erhärtet hat, dass es zu Unregelmäßigkeiten gekommen ist.

