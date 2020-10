Hannover

„Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne“, tönt es aus den Lautsprechern – während die Jüngsten unter den Besuchern den Großen Garten mit ihren bunten Laternen zum Leuchten bringen. Es ist mal wieder Laternenfest in Herrenhausen. Und auch wenn der große Spielmannszug coronabedingt nicht dabei ist und auch Sankt Martin seinen roten Mantel in diesem Jahr nicht teilen darf: Der Spaß ist den vielen Familien an diesem Freitagabend deutlich anzusehen.

„Es ist sehr angenehm mit weniger Menschen“

„Wir sind jedes Jahr hier, aber in diesem Jahr ist es sehr angenehm, weil weniger Menschen da sind“, sagt Katrin. Sie spaziert gemeinsam mit ihrem Sohn Laurenz (4) und ihrem Mann Sven am Brunnen im Großen Garten vorbei. „Es ist einfach schön, trotzdem ein bisschen Laternenluft schnuppern zu können“, sagt Anke, die ein paar Meter weiter mit ihren Töchtern Greta (10) und Carlotta (6) spazieren geht – schließlich sind die meisten Laternenumzüge von Schulen, Kitas und Vereinen in der Region Hannover für dieses Jahr bereits abgesagt worden.

Greta (10, links) und Carlotta (6) – hier mit ihrer Mutter Anke – planen schon für den Umzug im neuen Jahr: Dann müssen neue Laternen her, so die beiden. Quelle: Irving Villegas

Cordula und Christoph Rechta sind mit ihren Söhnen Bastian (3) und Lasse (neun Monate) vor dem Besuch kreativ geworden. Neben den selbst gebastelten Laternen haben sie auch Lasses Kinderwagen geschmückt. „Wir haben vor ein paar Monaten einen Spaziergang am Silbersee gemacht und den Kinderwagen mit Lichterketten beleuchtet“, erzählt Cordula. Ein paar der Lichterketten seien noch übrig gewesen, und Lasse solle auch etwas von seinem ersten Laternenfest haben, verrät sie. Auch Oma und Opa durften bei ihrem kleinen Ausflug nicht fehlen. „Bevor der Laternenumzug ganz ausfällt, gehen wir hier lieber zusammen spazieren“, sagt sie.

Mit Lichterketten und Laternen starten Cordula und Christoph Rechta mit den Söhnen Lasse (neun Monate) und Bastian (3) ihren Spaziergang durch den Großen Garten. Quelle: Irving Villegas

„Es ist einfach wunderschön“

Judith und Farid mit ihren beiden Söhnen Jakob (7) und Jonah (5) wollten es sich ebenfalls nicht nehmen lassen, Großmutter Rosemarie mitzunehmen. „Es ist einfach wunderschön“, schwärmt diese, während ihre beiden Enkelsöhne mit ihren Laternen um die Fontäne rennen.

Großmutter Rosemarie (von links) besucht den Großen Garten zusammen mit ihrer Familie: Judith, Jakob (7), Farid und Jonah (5). Quelle: Irving Villegas

Kindertickets sind kostenlos, Erwachsene zahlen 4 Euro

Das Laternenfest ist der Abschluss des Sommerprogramms „Der Garten leuchtet – Illumination 2020“ in den Herrenhäuser Gärten. Auch am Sonnabend, 24. Oktober, und am Sonntag, 25. Oktober, haben Kinder und Erwachsene noch die Gelegenheit, mit ihren gebastelten Laternen durch die Gärten zu ziehen.

Der Einlass am Sonnabend beginnt um 17.30 Uhr, die Illumination startet um 18.30 Uhr. Am Sonntag geht es bereits eine Stunde eher los, der Einlass beginnt schon 16.30 Uhr. Der Eintritt ist für Kinder bis 12 Jahre kostenlos, Erwachsene zahlen 4 Euro, ermäßigt 3 Euro.

Aufgrund der Hygienemaßnahmen ist die Anzahl der Tickets begrenzt, die Veranstalter verweisen daher auf den Vorverkauf. Interessierte können aber sowohl am Sonnabend als auch am Sonntag noch Tickets über die Kasse Großer Garten an der Herrenhäuser Straße 5 kaufen. Die Vorverkaufsstelle ist an beiden Tagen von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

Von Leona Passgang