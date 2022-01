Neue Erkenntnisse nach dem verheerenden Laubenbrand in Hannover-Hainholz: Experten der Polizei haben herausgefunden, dass das Feuer in der Kleingartenanlage Am Rübekamp bereits am Sonntagabend absichtlich gelegt wurde. Erst Stunden später wurden die Flammen von Zeugen bemerkt und gemeldet.