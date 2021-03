Hannover

Jeder Mensch in Hannover kennt den Georgengarten. Fast nirgends kann man den Wechsel der Jahreszeiten auch in der Stadt so schön beobachten wie hier. In den nächsten Wochen werden sich die Bäume entlang der Herrenhäuser Allee in Richtung der Herrenhäuser Gärten langsam grün färben, zwischen den Grashalmen werden Tausende violette Scilla-Blüten sprießen.

Auf der Langstrecke unterwegs: HAZ-Volontärin Nadine Wolter auf der Herrenhäuser Allee. Quelle: Tim Schaarschmidt

In dieser Szenerie zu spazieren macht Spaß – und genau deswegen sei Läuferinnen und Läufern dazu geraten, ihre Runde durch den Georgengarten und einmal um den Großen Garten früh am Morgen zu starten, wenn sie keinen Slalom um Spaziergänger laufen wollen. In den Nachmittagsstunden wird es hier voll, besonders am Wochenende.

Knapp sieben Kilometer

Gestartet wird die 6,95 Kilometer lange Joggingrunde am Eingang des Georgengartens am Königsworther Platz. Diesen erreicht man am besten mit dem Fahrrad oder der Stadtbahn, vor der Universität gibt es zwar auch einen kleinen Parkplatz – aber keine Garantie auf einen freien Platz. Je weiter man die schnurgerade Herrenhäuser Allee in Richtung Großer Garten entlangläuft, desto leiser wird der Autolärm, der von der Kreuzung am Königsworther Platz ausgeht.

Hier startet die Runde – und die Herrenhäuser Allee. Quelle: Nadine Wolter

Besonders für Laufanfängerinnen und -anfänger kann sich die lange Gerade in Richtung des Eingangs des Großen Gartens vielleicht etwas ziehen. Deswegen eine kleine Motivation: Wenn sie dort angekommen sind, haben sie schon fast ein Drittel der Gesamtstrecke geschafft.

Vor dem Eingang des Großen Gartens geht es links auf dem Ziehweg entlang der Gracht weiter, die den Georgengarten vom Großen Garten trennt. Diesem Weg folgt die Läuferin und biegt, der Gracht folgend, nach 850 Metern rechts ab. Rechterhand befinden sich nun weiter die Herrenhäuser Gärten, linkerhand das Gelände der SG von 1874 Hannover.

Am Ende der Herrenhäuser Allee müssen Läuferinnen und Läufer links abbiegen. Quelle: Nadine Wolter

Immer der Gracht entlang

Auch an der nächsten Möglichkeit muss wieder rechts abgebogen werden, man folgt dem Wasser und genießt den Blick auf den Großen Garten, der weiterhin rechts neben einem liegt.

Etwa ein Drittel der Runde führt am Wasser entlang. Quelle: Nadine Wolter

Nach weiteren 850 Metern erreichen die Läufer eine Steinmauer und biegen – die meisten werden es ahnen – erneut rechts ab, um den letzten Abschnitt der Umrundung des Großen Gartens anzutreten.

Wer möchte, kann die Abkürzung direkt am Schloss entlang nehmen. Quelle: Nadine Wolter

Es geht entlang der Alten Herrenhäuser Straße geradewegs auf die Anlagen der Herrenhäuser Gärten zu. An manchen Tagen ist das Tor geöffnet, dann können Läuferinnen und Läufer eine Abkürzung direkt durch den Hof entlang von Schloss und Orangerie nehmen.

Ein Ausblick auf einen Teil des Schlosses. Quelle: Nadine Wolter

Aber auch der Weg entlang der Gartenmauer zurück zum Eingang des Georgengartens beträgt lediglich 100 Meter mehr (diese wurden in die 6.95 Kilometer Gesamtlänge mit eingerechnet).

Endspurt ab der Leibniz Uni

Am Startpunkt der Herrenhäuser Allee im Georgengarten angekommen stehen die letzten zwei Kilometer der Joggingrunde bevor. Vom Eingang des Großen Gartens aus geht es entlang der Allee zurück in Richtung Königsworther Platz.

Ab Höhe der Leibniz Universität sind es noch etwa 500 Meter bis zum Ziel. Wer will, kann diese für einen letzten Endspurt nutzen – oder schon einmal langsam auslaufen.

Von Nadine Wolter