Ob man Hannovers beliebteste Laufstrecke rund um den Maschsee etwas verlängern oder einfach eine schnelle Runde in ein bisschen mehr Abgeschiedenheit drehen will, in beiden Fälle sind die Ricklinger Kiesteiche die beste Wahl. Man läuft über Asphalt oder auf Waldwegen und kann – je nach Lust – zwischen 3,5 und 5 Kilometern variieren.

Blaue Brücke ist Start und Ziel

Start und Endpunkt unserer Route ist die blaue Brücke, die über die Leine führt. Wo sich in Nicht-Corona-Sommern die Badegäste drängen, ist es aktuell eher ruhig. Nur ab und zu queren andere Jogger, Spaziergänger oder Radfahrer, von denen sich nur wenige an die Vorgabe halten, abzusteigen, die Brücke. Am Dreiecksteich angekommen, biegen wir gleich nach rechts ab und laufen geradeaus den Weg entlang, den Teich an unserer linken Seite.

Im Sommer pilgern hier die Badegäste, im Frühling trifft man höchstens Radfahrer oder Spaziergänger. Quelle: Tim Schaarschmidt

Nächtliche Grillpartys, Sprünge von Bäumen in den See, stundenlanges Sonnen, Schwimmen und Faulenzen ohne Eintrittsgebühr – kaum ein Hannoveraner, der keine Jugenderinnerungen mit den Ricklinger Kiesteichen verbindet. Bis in die Fünfzigerjahre wurde hier Kies abgebaut – aber auch Lehm und Sand. Das Nebeneinander der Teiche, das heute den Charme des Naherholungsgebiets ausmacht, entstand eher zufällig: Man grub Löcher, die später mit Wasser vollliefen und so allmählich die Teichlandschaft bildeten, die wir jetzt schätzen.

Am Dreiecksteich sollten nur geübte Schwimmer baden, denn er ist fünf Meter tief. Quelle: Louisa Döhner

Der Dreiecksteich trägt den Namen wegen seiner dreieckigen Form. Er hat eine Größe von 0,04 Quadratkilometern und ist rund fünf Meter tief, baden sollten hier nur sichere Schwimmer. Am Ufer wächst Schilf, aber es gibt diverse Zugänge zum See. Am Südostufer ist eine extra Badestelle mit einem kleinen Strand aus Kiessand.

Am Dreiecksteich biegen wir rechts ab. Quelle: Tim Schaarschmidt

Wir laufen bis zum Ende der Seeseite und biegen dann nach links ab und laufen über die Düsternstraße zurück. Viel Betrieb ist hier um diese Jahreszeit selten.

Über diesen Weg laufen wir am Dreiecksteich entlang. Quelle: Saskia Döhner

Wir kommen vorbei an einem bunt bemalten Kiosk, der natürlich geschlossen hat.

Der Kiosk am Dreiecksteich hat geschlossen. Quelle: Saskia Döhner

Achtung vor Schwänen

Seit den Siebzigerjahren ist die Gegend Landschaftsschutzgebiet. Es gibt hier die für die Leineaue typischen Feuchtwiesen, Weiden und viel geschützten Lebensraum für Vögel. Specht, Storch, Gans, Amsel, Star, Rabenkrähe, Stock­ente oder Elster sind hier zu Hause. Als typischer Vogel der Ricklinger Kies­teiche gilt der Hauben­taucher. Jogger können leicht mal unerwartete Begegnungen mit einem Schwan haben. Zu nahe kommen sollte man dem lieber nicht, mit einem Spontansprint geht man auf Nummer sicher.

Kommt der Schwan zu nahe, hilft ein Spontansprint. Quelle: Louisa Döhner

Einzig der Autolärm vom nahe gelegenen Südschnellweg stört das Vogelgezwitscher. Nach gut einem Kilometer an der Spitze des Dreiecksteich angekommen, schwenken wir nach links und laufen unterhalb der Südschnellwegbrücke hindurch.

Wir unterqueren den Südschnellweg und kommen an den Sieben-Meter-Teich. Quelle: Saskia Döhner

Wir joggen weiter am Sieben-Meter-Teich entlang. Ob er wirklich so tief ist, wie sein Name vorgibt, weiß man nicht. Bislang hat niemand eine Stelle im Teich gefunden, die so tief ist.

Der Sieben-Meter-See soll auch genauso tief sein, belegt ist das jedoch nicht. Quelle: Louisa Döhner

Der Sieben-Meter-Teich hat eine Fläche von 0,06 Quadratkilometern und ist am Ufer von Schilf, Sträuchern und Bäumen umgeben. Liegeplätze, Zugänge zum See und am Nordufer sogar einen Steg mit Leiter gibt es hier. Wo sich im Sommer die FKK-Freunde treffen, begegnet man als Jogger zurzeit höchstens ein paar Vögeln.

Der Weg zum Sieben-Meter-Teich lässt einen zur Ruhe kommen. Quelle: Saskia Döhner

Schnurgerade geht es weiter in Richtung Ricklinger Teich, der bald zu unserer Rechten liegt. Mit einer Wasser­fläche von 0,2 Quadratkilometern ist dies der größte der Ricklinger Kiesteiche. Im nördlichen Teil befindet sich eine Halbinsel, die vom Fischereiverein Hannover genutzt wird. Wir biegen nach rechts ab und drehen eine kleine Runde durchs Unterholz.

Auf diesem Trampelpfad ist der Autolärm ganz weit weg. Quelle: Saskia Döhner

Vorsicht, wenn es gerade geregnet hat, es ist hier rutschig. Nach einer Stippvisite am Ufer machen wir allmählich wieder kehrt.

Ein Paradies für Stöckerfans: Der Ricklinger Teich. Quelle: Saskia Döhner

Rückweg führt an Sieben-Meter-Teich vorbei

Wer eine größere Runde joggen will, schlägt den Bogen eben größer. Wer noch weiter läuft, erreicht das Aegir-Freibad, auch wilde Badestellen gibt es hier viele. Wenig später ist man schon in Hemmingen.

Wir machen kehrt. Quelle: Saskia Döhner

Doch wir wählen heute eine kürzere Strecke und laufen wieder zurück, lassen den Sieben-Meter-Teich rechts liegen, unterqueren wieder die Schnellwegbrücke und halten uns dann am Dreiecksteich rechts.

Der Dreiecksteich ist um diese Jahreszeit verwaist. Quelle: Saskia Döhner

Die blaue Brücke ist schon in Sichtweite.

Die Blaue Brücke ist in Sichtweite. Quelle: Louisa Döhner

Über die schwingende Brücke geht es wieder zum Ziel. Wir sind am Ausgangspunkt. Das war eine schöne Runde.

Von Saskia Döhner