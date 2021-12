Am Montagabend hat die Polizei einen Straftäter in seiner Wohnung in Hannover-Ahlem festgenommen. Der 34-Jährige öffnete zunächst trotz Klingelns und Klopfens den Beamten nicht die Tür. Die Ermittler dachten, dass der Gesuchte nicht zu Hause sei und wollten schon wieder gegen, als sich plötzlich der Fernseher des Mannes einschaltete.