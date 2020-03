Lautstarker Protest in Hannover gegen Lage an EU-Grenze in Griechenland

Hannover

Rund 1200 Menschen haben sich am Mittwochabend in Hannovers Innenstadt zum Protest gegen die Abschottungspolitik an der EU-Außengrenze versammelt. Die Demonstration begann um 17 Uhr, nach der Auftaktkundgebung zogen die Protestierenden über den Kröpcke und das Steintor zurück zum Hauptbahnhof. Das Bündnis Seebrücke Hannover hatte zu der Demonstration aufgerufen. Unter den Teilnehmern waren auch Amnesty International und die Omas gegen Rechts.

„Teil eines globalen Rechtsrucks“

Der Protest richtet sich nach den Worten der Veranstalter „gegen das Regime der Abschreckung und Abschottung, das zurzeit an den EU-Außengrenzen seinen Höhepunkt erreicht“. Die Situation vor Ort werde zur Abwehrschlacht stilisiert, damit sei eine „neue Eskalationsstufe der widerwärtigen EU-Abschottungspolitik“ erreicht. „Wir wollen ein lautes und starkes Zeichen setzen für sichere Fluchtwege und die Bewegungsfreiheit aller Menschen“, sagte Linda Becker von der Seebrücke Hannover. „Die politische Entwicklung sehen wir als Teil eines globalen Rechtsrucks.“ Der kurdische Dachverband Nav-Dem kritisierte, die EU liefere Waffen in Krisenregionen und unterstütze dortige Diktatoren.

Rund 1200 Menschen haben am Mittwochabend in Hannover gegen die EU-Abschottungspolitik an ihren Außengrenzen demonstriert. Der Auftakt fand am Ernst-August-Platz statt. Quelle: Peer Hellerling

Während an der EU-Grenze Menschen mit militärischen Mitteln bekämpft würden, stünden in Deutschland und anderen europäischen Ländern Aufnahmeeinrichtungen leer. Unter anderem Niedersachsen erklärte sich mittlerweile bereit, eine gewisse Zahl an Flüchtlingen aufzunehmen – aber Bundesinnenminister Horst Seehofer ( CSU) blockiert dies. Der Flüchtlingsrat Niedersachsen bezeichnete die Haltung der EU als „bigott“. Auf der einen Seite trage sie die Menschenrechte hoch vor sich her, gleichzeitig schließe sie mit dem türkischen Autokraten Erdogan einen Flüchtlingspakt und mache sich erpressbar.

Einsatz von Blendgranaten und Tränengas

Die Türkei hatte vergangenes Wochenende die Grenze zu Griechenland für geöffnet erklärt, seitdem harren dort Zehntausende Flüchtlinge aus. Die Griechen wiederum hindern die Menschen mit aller Härte an der Weiterreise. Sicherheitskräfte setzten bereits mehrfach Blendgranaten und Tränengas ein, um die Mengen zurückzudrängen. Auf Lesbos haben Bewohner Straßensperren errichtet und halten Schutzsuchende davon ab, an der Küste zu landen.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wirft der EU vor, sich nicht an das Flüchtlingsabkommen von 2016 zu halten. Die Europäer wiederum kritisieren, Erdogan instrumentalisiere die Flüchtlinge, damit die EU sein Vorgehen in Syrien unterstütze. Die EU kündigte Finanzhilfen in Höhe von 700 Millionen Euro für Griechenland an, dazu weiteres Equipment samt Einsatzkräften für die EU-Grenzschutzagentur Frontex.

Von Peer Hellerling