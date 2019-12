Lea Rosh: Auch mit 80 Jahren kein bisschen leise

Hannover

Diese Stimme! Sie ist und bleibt markant. Und jung. Dabei ist die Dame am anderen Ende der Leitung in diesem Jahr 80 geworden. „ Lea Rosh“, meldet sie sich am Telefon – und sofort steigen Erinnerungen an eine bemerkenswerte Journalistin auf, die auch in Hannover Spuren hinterlassen hat. So verdankt die Stadt ihrer Initiative das Mahnmal an der Oper mit den Namen von 1935 deportierten und ermordeten hannoverschen Juden. Heute ist es aus Hannover nicht mehr wegzudenken. Doch vor mehr als 20 Jahren war es ebenso umstritten wie Lea Rosh, die von 1991 bis 1997 das Landesfunkhaus des NDR am Maschsee leitete. Dort gelten diese Jahre angesichts der Kontroversen, die Rosh lostrat, noch heute als „wilde und aufregende Zeiten“.

Gegen das Niedersachsenlied

Das war 1991: Lea Rosh, die Fernsehjournalistin, Autorin und Publizistin und Leiterin des NDR-Landesfunkhaus in Hannover. honorarfrei Quelle: HAZ-Archiv

Unvergessen, dass sie das Niedersachsenlied als „faschistoid“ bezeichnete und dafür sorgte, dass der Text („Wo versank die welsche Brut? In Niedersachsens Bergen, an Niedersachsens Wut“) im Radio nicht mehr zu hören war. „ Hannover war für mich damals ein schwieriges Pflaster“, sagt Lea Rosh heute. Denn die engagierte Journalistin war damals an die andere Seite des Schreibtisches gewechselt, und sie war die erste Frau an der Spitze des Funkhauses. Einen so großen Apparat zu dirigieren war ungewohnt für sie. Auch mit den internen Kämpfen und Intrigen klarzukommen, das war eine neue Erfahrung im Leben der Journalistin, die damals die wohl prominenteste Führungspersönlichkeit an der Spitze eines Landesfunkhauses gewesen sein dürfte. Ihre beharrliche und auch unerbittliche Fragelust hatte sie zuvor bereits in Politmagazinen wie „Kennzeichen D“ oder auch der damals noch wesentlich politischeren Talkshow „3 nach 9“ in der ganzen Republik bekannt gemacht. Die große (und großartige) Dokumentation „Der Tod ist ein Meister aus Deutschland“ über den Mord an den europäischen Juden fand einen Nachhall, der noch heute zu spüren ist.

Seit 1997 in Berlin

Nach den Querelen in Hannover fiel Lea Rosh der Wechsel in ihre Heimatstadt Berlin 1997 nicht schwer, im Gegenteil. Hier lebte ihr geliebter und 2008 verstorbener Mann, der Architekt und Stadtplaner Jakob Schulze-Rohr. Und auch hier stand eine große, bereits 1988 gestartete Kontroverse ins Haus – die Diskussion um das Denkmal für die ermordeten Juden Europas, das Lea Rosh nach einem Besuch der Jerusalemer Gedenkstätte Yad Vashem in Berlin initiierte. Erst war Helmut Kohl gegen das Stelenfeld, dann sein Nachfolger Gerhard Schröder. Doch beide Kanzler haben den Bau der riesigen Gedenkstätte am Rande des Berliner Regierungsviertels nicht verhindern können. 2005 ist sie eröffnet worden. Für Rosh, die Kämpferin, auch eine Genugtuung.

Führungen im Stelenfeld

2012 war Lea Rosh zum Gedenken an den 79. Jahrestag der Bücherverbrennung in Hannover aktiv, zusammen mit dem damaligen Oberbürgermeister Stephan Weil. Quelle: HAZ-Archiv

Alle Befürchtungen damals, das Mahnmal könne besudelt werden, seien nicht eingetreten, sagt Rosh heute. „Es ist keine Müllhalde, es wird nicht beschmiert.“ Lea Rosh macht öfter Führungen durch das Stelenfeld und ist im Förderkreis für die Gedenkstätte noch schwer aktiv. Und wenn sie bei diesen Führungen auf Jugendliche trifft, die auf den Stelen herumturnen oder sich rekeln, könne man schnell freundlich klarmachen, dass das wohl unpassend sei.

