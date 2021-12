Lebendiger Adventskalender: In Hainholz öffnen sich Türen

Hainholz

Beim Lebendigen Adventskalender Hainholz sind bis Heiligabend noch einige Veranstaltungen geplant. Am 16. Dezember läuft um 17 Uhr eine Aktion am Kinder- und Jugendhaus in der Voltmerstraße 64.

Sonnabend und Sonntag (18. und 19. Dezember) gibt es um 18 Uhr Andachten in der St. Marienkirche: Sonnabend tritt dabei Sängerin Martina Petersen auf, Sonntag ist Poetry Slam zu erwarten, das rhythmische Vortragen von Gedichten zur Weihnachtszeit. Am Montag, 20. Dezember, geht es um 18 Uhr mit Musik vor dem Kulturtreff Hainholz in der Voltmerstraße 36 weiter.

Adventskalender mit Schmalzkuchen

Der Modellbau-Verein Werft 64 lädt am 22. Dezember um 18 Uhr an die Bömelburgstraße 42 A. Kinder bekommen Schmalzkuchen, Zuckerwatte, Waffeln und gebrannte Mandeln von einer echten Schaustellerfamilie. Der VfV Hainholz lädt am 23. Dezember ebenfalls um 18 Uhr zum Treffen an die Voltmerstraße 56. Und die Marienkirchengemeinde in der Turmstraße 3 veranstaltet am 24. Dezember um 16 Uhr in der Kirche und um 17 Uhr vor der Kirche Gottesdienste zu Heiligabend. Es wird um Anmeldung gebeten.

In der aktuellen Warnstufe 2 finden alle Treffen unter 2G-Bedingungen statt. Bei allen Gottesdiensten und Andachten besteht eine Maskenpflicht. Aktuelle Infos gibt es bei den Veranstaltern.

Von Bärbel Hilbig