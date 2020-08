Die Polizei Hannover ermittelt wegen schwerer räuberischer Erpressung gegen die Frau, die am Wochenende auf einen Arbeitskollegen eingestochen haben soll. Wie die Staatsanwaltschaft auf HAZ-Anfrage mitteilt, wollte die 47-Jährige offenbar ein Darlehen in Höhe von 200 Euro nicht zurückzahlen. Die Verdächtige sitzt in Untersuchungshaft.