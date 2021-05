Lebensmittelhersteller aus Hannover entdeckt Metall und Kleber in Backwaren

Hannover

Seit mehreren Monaten werden Backwaren eines Lebensmittelherstellers aus Hannover mit Holzsplittern, Kleberresten oder Metallteilen versetzt. Die Polizei Hannover ermittelt seit vergangener Woche wegen gefährlicher Körperverletzung gegen unbekannt. Erst jetzt machte die Behörde den Fall öffentlich. Um welches Unternehmen es sich handelt, teilten die Beamten nicht mit.

Am 5. Mai hatte gegen 9.30 Uhr ein Mitarbeiter des Unternehmens die Beamten informiert und die Vorfälle mitgeteilt. Seit mehreren Monaten seien in Produkten des Unternehmens immer wieder Fremdkörper entdeckt worden. Nach Angaben der Polizei ist bislang niemand durch die Gegenstände in den Backwaren verletzt worden.

Die Ermittler sicherten Spuren in dem betroffenen Werk. Sie werden derzeit ausgewertet. Nach Angaben des Zentralen Kriminaldiensts deutet bislang alles auf gezielte Taten eines Einzeltäters hin. Die genauen Hintergründe sind bislang unklar.

Von Tobias Morchner