Gutachter der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie haben die besondere Expertise in der chirurgischen Therapie von Patienten mit Leber- und Gallengangserkrankungen im KRH Klinikum Siloah ausgezeichnet: Das von Prof. Josef Fangmann geleitete Leberzentrum ist jetzt als Kompetenzzentrum zertifiziert. Über entsprechende Gütesiegel verfügen deutschlandweit bislang nur zwölf Krankenhäuser, in Niedersachsen ist das Leberzentrum im Klinikum Siloah das erste ausgezeichnete Kompetenzzentrum.

Um das Zertifikat zu bekommen, musste die Fachklinik nachweisen, eine Vielzahl von Leber-Operationen auch höchster Schweregrade erfolgreich erbracht zu haben. Im Siloah werden jährlich mehr als 100 Patienten mit Lebertumoren operiert. Die Behandlung wird jeweils in Tumorkonferenzen gemeinsam mit Kollegen anderer Fachkliniken auf der Basis aktueller Empfehlungen und neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse individuell geplant.

Jedes Jahr erkranken in Deutschland rund 9500 Menschen an Leberkrebs (Region Hannover rund 1000 Neuerkrankungen pro Jahr), mehr als 35.000 Patienten bekommen Lebermetastasen, Tendenz stark steigend. Die Leber kann von einer Vielzahl von gutartigen und bösartigen Tumoren betroffen sein. Eine zunehmende Zahl von Patienten erkrankt an sogenannten primären Leberkrebsen, wozu das Leberzellkarzinom und das Gallengangszellkarzinom gehören. „Da diese Krebsarten sehr aggressiv sind, bedarf es einer schnellen und zielgerichteten Therapie. Die operative Entfernung der Tumore und Töchtergeschwülste durch eine Leberteilentfernung steht im Mittelpunkt der Therapie“, betont Fangmann. Hier bestehe Aussicht auf dauerhafte Heilung. Da sich die Leber gut regenerieren könne, seien auch ausgedehnte Leberteilentfernungen möglich.

Seine Patientin Gabriele Töpperwien ist sicher, dass sie ohne die neuen Operations-Verfahren im Siloah heute nicht so fit wäre. „Ich wusste vorher gar nicht, dass es dieses Zentrum hier gibt, Patienten müssen das wissen, da es Leben retten kann.“ Töpperwien war an Darmkrebs erkrankt, der Tumor streute in die Leber. Im Siloah wurden der linke Leberlappen sowie ein Teil des rechten erfolgreich entfernt, „ein Eingriff, an den sich außerhalb des Kompetenzzentrums niemand herangetraut hat“. Die Prognose für die Hannoveranerin, selber Ärztin, schien aussichtslos. „Im Siloah hat sich das Team an eine Operation herangetraut, ich habe davon profitiert.“

