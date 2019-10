Lechts und rinks

Hannover

Ich hatte erwähnt, dass ich wieder laufe, oder? Jeden zweiten Tag. Na ja, wenn ich für meinen geschätzten Arbeitgeber morgens um halb sieben frohlockend zu einer Dienstreise aufbrechen muss, dann vielleicht nicht. Aber sonst schon. Und es geht auch ganz gut. Wenn das Problem mit den Socken nicht wäre.

Ich hatte noch alte Sportsocken, aber die waren so fadenscheinig, dass ich mich bald zum Kauf von neuen Laufsocken entschloss. Moderne Laufsocken unterscheiden zwischen linkem und rechtem Fuß. Was ich erst zu Hause merkte. Und meine Brille ist morgens dummerweise immer noch genauso müde wie ich, deswegen sehe ich nicht jedes Mal, welche Socke wohin gehört.

Zudem habe ich ohnehin eine Rechts-Links-Schwäche. Sie kennen das? Jandl? Lechts, rinks. Kann man nicht velwechsern.

Kann man durchaus. Ich stehe am Café Kröpcke und erkläre Nichthannoveranern, wie sie am besten zum Bahnhof kommen, weise nach rechts und sage: „Da links um die Ecke.“ Ich habe mal, kein Scherz, in einem Artikel ein geplantes Gewerbegebiet vom Osten einer Gemeinde in den Westen verlegt. Das gab vielleicht ein Theater. Sie mussten alles umplanen und neu beschließen und neue Baustraßen bauen und so weiter. Was sollten sie machen, es stand ja in der Zeitung.

Ich habe jedenfalls überlegt, ob das denn nötig ist mit den Rechts-links-Socken. Die Socken, die ich in den Lederschuhen zur Dienstreise anziehe, sind doch auch beidfüßig. Aber ein Internetforum zum Thema Laufen hat mich darüber aufgeklärt, dass die korrekte Socke am korrekten Fuß dem optimalen Vortrieb dient.

Aha. Es ist doch gut, sich umfassend zu informieren. Wenn ich das nächste Mal nicht in die Gänge komme oder schon nach einer Viertelstunde japse oder heimlich vor der Zeit umkehre, weiß ich, es liegt nicht an mir. Ich habe bloß wieder die Vortriebssocken velwechsert.

Von Bert Strebe