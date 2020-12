Pünktlich um 10 Uhr hat am Donnerstag der Lego Store Hannover eröffnet. Und obwohl der Spielzeughersteller wegen Corona extra auf besondere Eröffnungsangebote verzichtet, bildete sich eine lange Schlange. Zeitweise warteten mehr als 100 Kunden mehr als eine Stunde, um in den Shop zu können.

Lego Store Hannover eröffnet: Lange Warteschlange in der City

