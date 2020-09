Hannover

Hannovers Innenstadt bekommt einen Lego-Store. Das Gerücht hatte es schon länger gegeben, noch vor zwei Wochen antwortete die Zentrale eher ausweichend – jetzt ist es bestätigt: Das Immobilienunternehmen Lührmann aus Osnabrück teilte am Freitagmorgen mit, dass Lego noch in diesem Jahr im ehemaligen Geschäft von Gerry Weber an der Großen Packhofstraße eröffnen will.

Der dänische Hersteller von Spielsteinen gilt nicht nur als größter Spielzeughersteller der Welt, sondern auch als starker Imageträger. Er eröffnet seine Stores nur an starken Handelsstandorten, die Kundschaft besteht aus zumeist leidenschaftlichen Lego-Fans und kommt von weither angereist.

Attraktivität wie Apple-Stores

Eine ähnliche Wirkung hatte die Eröffnung des Apple-Stores in Hannovers Bahnhofstraße oder des Zalando-Geschäfts, das schräg gegenüber vom künftigen Lego-Standort überschüssige Ware aus dem Zalando-Internethandel verkauft.

Andreas Grüß, Geschäftsführer des Immobilienvermittlers Lührmann, ist sich sicher: „ Lego wird den Mietermix in Hannover bereichern sowie neue Kundenströme anziehen.“ Die Große Packhofstraße sei „der ideale Standort für Lego: Die Frequenz ist sehr hoch, die Sichtbarkeit der Liegenschaft im Stadtbild hervorragend, und das Einzugsgebiet Hannovers ist groß“. Es sei gelungen, für die Handelsimmobilie einen „Mieter mit außergewöhnlicher Strahlkraft und hohen Sympathiewerten in allen Altersgruppen als Folgemieter“ zu gewinnen.

200 Quadratmeter Verkaufsfläche

Den Angaben zufolge belegt Lego im Erdgeschoss etwa 200 Quadratmeter Verkaufsfläche, zusätzlich stehen etwa 230 Quadratmeter Nebenflächen zur Verfügung. Bei der Raumgröße lassen sich Millionen kleine Plastiksteinchen präsentieren. Lego selbst hat zu der Information am Freitagmorgen keine Stellung bezogen.

Von Conrad von Meding