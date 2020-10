Hannover

Vor dem Verwaltungsgericht Hannover wird am Dienstag die erste von insgesamt 13 Lehrerklagen behandelt, die die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW) gegen das Land wegen Überlastung von Pädagogen angestrengt hat. In diesem Fall klagt Frank Post, Leiter der Grundschule Fuhsestraße in Hannover-Leinhausen. Er fordert Entlastung von dienstlichen Aufgaben und Freizeitausgleich für eine Mehrarbeit von mehr als acht Stunden wöchentlich. Die Arbeitszeitstudie, die die Universität Göttingen im Auftrag der GEW organisiert habe, zeige, dass er dauerhaft über die regelmäßige geschuldete Arbeitszeit hinaus dienstlich in Anspruch genommen werde. Den Schulleitern sei in den vergangenen Jahren immer mehr aufgebürdet worden, ohne dass sie an anderer Stelle entlastet worden seien. Durch Corona sei die Arbeitslast noch größer geworden, sagte ein GEW-Sprecher im Vorfeld des Prozesses.

Laut Verwaltungsgericht weist die Landesschulbehörde die Vorwürfe zurück und beruft sich darauf, dass es in den vergangenen Jahren schon zahlreiche entlastende Maßnahmen gegeben habe. Verantwortlich für die Überstunden sei nicht das Land als Dienstherr, sondern der Rektor selbst.

Landesweit klagen 13 Lehrkräfte wegen Überlastung, zehn von Grundschulen und drei Gymnasiallehrkräfte, der nächste Prozess ist Ende November vor dem Verwaltungsgericht Osnabrück.

Von Saskia Döhner