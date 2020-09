Hannover

Die Lehrkräfte sollen mit Dienstlaptops ausgestattet werden. Die Hardware ist der erste Schritt, aber viel mehr auch nicht: „Was nützen mir zwei Paletten Lehrerlaptops, wenn ich keinen habe, der sie einrichtet und wartet?“, fragt Michael Bax von der Leonore-Goldschmidt-Gesamtschule. Ebenso wichtig wie die Administratoren an den Schulen sei aber auch ein entsprechendes didaktisches Konzept hinter den digitalen Geräten: „Es geht um neue Unterrichtsformen, um neue Inhalte“, sagt der Leiter der früheren Integrierten Gesamtschule (IGS) Mühlenberg.

Neue Geräte, neue Methoden

Es genüge nicht, ein Arbeitsblatt einzuscannen und elektronisch zu versenden, die Schüler sollten zu kreativen Arbeitsformen animiert werden wie Interviews führen oder Filme schneiden, sagt Bax. An seiner Schule kümmert sich ein Thinktank, bestehend aus drei Kollegen unterschiedlicher Fachrichtungen, zurzeit darum, wie Unterricht in Zukunft aussehen könnte. „Schulentwicklung braucht Zeit“, sagt Bax. Er ist sicher, dass große Umwälzungen bevorstehen.

Auch Schüler nutzen zunehmend digitale Endgeräte. Quelle: Daniel Reinhardt/dpa

Das hat auch Joachim Maiß, Leiter der Multi-Media-BBS auf dem Expogelände, schon im Corona-Lockdown gesagt. Hausaufgaben könnten einen ganz anderen Sinn bekommen. Die Schüler würden nicht mehr das in der Schule Gelernte durch Hausaufgaben festigen, sondern in der Zeit, in der sie zu Hause lernen, etwas vorbereiten, das sie dann in der Schule präsentieren. Flipped Classroom (umgedrehter Klassenraum) heißt diese Methode in der Fachsprache. Auch Klassenarbeiten, das Abfragen eines gelernten Stoffs zu einem bestimmten Zeitpunkt, könnten an Bedeutung verlieren.

Schulen sollen bei Anschaffung der Geräte mitreden dürfen

Die Dienstgeräte dürften nicht dazu führen, dass Lehrkräfte noch mehr belastet würden, sagt Eva-Maria Osterhues-Bruns vom Grundschulverband. Die Pädagogen müssten im Umgang mit der neuen Technik geschult werden, notfalls auch mal am Vormittag. Da die Schulen unterschiedliche Ansprüche an die Dienstgeräte hätten, sei es wünschenswert, wenn sie bei der Auswahl der Fabrikate ein Mitspracherecht hätten und wenn die Geräte kompatibel zu den Systemen sei, die Schulen vielleicht schon nutzten. Auch Laura Pooth von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sagt, bei der Anschaffung dürfe es nicht nur um die Interessen der IT-Industrie gehen, sondern auch um die Belange der Schulen.

„Keine Überprüfung der Ein- und Ausloggdaten“

Keinesfalls dürfte das Dienstgeräte zum Überprüfen der Leistung führen, etwa durch die Kontrolle der Ein- und Ausloggdaten, mahnt Horst Audritz, Vorsitzender des Philologenverbandes an. Das müsse durch Vereinbarungen mit dem Land als Dienstherren ausgeschlossen werden. Wie lange und wie oft das Laptop genutzt worden sei, gehe niemanden etwas an. Zudem umfasse die Tätigkeit eines Lehrers ja viel mehr als das Arbeiten am Laptop.

Laptops seien für Videounterricht deutlich besser geeignet als Tablets, sagt Audritz, dort könne man immer nur vier Schüler auf einmal sehen. Alle Pädagogen, egal welche Fächer und wie viele Stunden sie unterrichteten, müssen mit Dienstgeräten ausgestattet werden, fordern die Bildungsverbände. Es sei ein Trugschluss zu glauben, dass im Falle von Schulschließungen der Stundenplan einfach 1:1 digital umgesetzt werden könnte, wenn alle Lehrer mit Dienstlaptops ausgestattet seien – auch wenn viele Eltern sich dies wünschten. Eine Schülerflatrate helfe nicht, wenn es in der Wohnung gar keinen Internetanschluss gebe. Oberste Priorität müsse daher die Aufrechterhaltung des Präsenzunterrichts in der Schule haben.

Von Saskia Döhner