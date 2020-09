Hannover

Ein negativer Corona-Test führt nicht zum vorzeitigen Ende einer angeordneten Quarantäne. Das hat das Verwaltungsgericht Hannover in einer am Montag veröffentlichten Entscheidung im Fall einer Lehrkraft aus Hannover entschieden. Ein Schüler in der Klasse war an Corona erkrankt. Daraufhin wurden Mitschüler und Lehrer für zwei Wochen in Quarantäne geschickt. Sie durften ihre Wohnungen unter Strafandrohung nicht mehr verlassen.

Nach einem negativen Testergebnis hatte die Lehrkraft verlangt, zumindest das Haus wieder verlassen zu dürfen, und wollte im Eilverfahren erreichen, dass die Anordnung der Region Hannover aufgehoben wird. Die Lehrkraft argumentierte, dass sie im Unterricht stets den notwendigen Abstand zu dem Schüler eingehalten habe. Außerdem habe ein Corona-Test einen negativen Befund erbracht.

Dem sind die Richter nicht gefolgt. „Das Wohl der Allgemeinheit wiegt schwerer als das Interesse der Lehrkraft, unter Umständen früher aus der Quarantäne zu kommen“, erläutert Pressesprecherin Nassim Eslami.

Negativer Corona-Test reicht nicht aus

Das Verwaltungsgericht betont, es könne im Eilverfahren weder die offensichtliche Rechtmäßigkeit noch die offensichtliche Rechtswidrigkeit der Quarantäneverfügung feststellen. Wie eine Hauptverhandlung ausgehe, sei deshalb offen.

Die Kammer geht jedoch davon aus, dass Personen, die engen Kontakt zu einer nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Person hatten, für die Dauer der Inkubationszeit grundsätzlich als Ansteckungsverdächtige nach dem Infektionsschutzgesetz anzusehen sind. Auch ein während der Inkubationszeit durchgeführter Corona-Test mit negativem Ergebnis genüge nicht, um den Ansteckungsverdacht auszuräumen, da ein Ausbruch der Erkrankung dennoch möglich ist.

Gericht verweist auf steigende Infektionszahlen

Die Kammer bezieht sich dabei auf Ausführungen des Robert-Koch-Instituts. Kontaktpersonen der Kategorie I mit einem höheren Infektionsrisiko sind demnach Menschen, die sich relativ beengt in einem Raum mit einem bestätigten Covid-19-Fall aufhalten. Ausdrücklich genannt werden Kita-Gruppen und Schulklassen – unabhängig von der individuellen Ermittlung des Ansteckungsrisikos oder der Einhaltung der in Schulen verabredeten Regelungen.

Das Verwaltungsgericht geht davon aus, dass die Quarantäneverordnung der Eindämmung des Coronavirus effektiv dient, und verweist auf die jüngst wieder gestiegenen Infektionszahlen. In der Eilentscheidung habe das Gericht die Einschränkung der Freiheitsrechte der Lehrkraft gegen die Gefahr der Ansteckung weiterer Personen mit dem Virus abgewogen. Mögliche Folgeinfektionen könnten sich auf einen eventuell erheblich größeren Personenkreis erstrecken. Deshalb lehnte das Gericht den Eilantrag zur Aufhebung ab.

