Hannover 96 startet gegen den SSV Jahn Regensburg aus der Winterpause, Norddeutschlands größte Freizeit- und Einkaufsmesse ABF beginnt, und der Prozess gegen einen Parkservice-Betrüger am Flughafen Langenhagen geht weiter. Alles, was in dieser Woche in Hannover wichtig wird, lesen Sie hier.