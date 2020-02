Lehrte

Dieser Unfall hatte im Januar 2019 nicht nur die Lehrter, sondern viele Menschen in der gesamten Region erschüttert: Auf dem Weg zur Schulbushaltestelle an der Mielestraße in Lehrte wurde ein elfjähriges Mädchen von einem abbiegenden Müllwagen erfasst und kam dabei zu Tode. Jetzt wird dem 36-jährigen Fahrer des Lastwagens einer privaten Entsorgungsfirma der Prozess gemacht. Im Mai muss er sich vor dem Amtsgericht Lehrte wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Das hat der Direktor des Amtsgerichts, Robert Glaß, mitgeteilt.

Die Staatsanwaltschaft Hildesheim habe Anklage erhoben. Diese sei zugelassen worden, und das Hauptverfahren werde am 7. Mai eröffnet, erläutert Glaß. Für den Prozess seien bisher zwei Verhandlungstage vorgesehen. Schon am 16. Mai solle das Urteil gesprochen werden.

Konnte der Lastwagenfahrer Esra nicht sehen?

Zu dem furchtbaren Unfall mit der elfjährigen Esra war es am 18. Januar 2019 gekommen. Die Schülerin hatte morgens auf dem Weg von ihrem nur etwa 100 Meter vom Unglücksort entfernten Zuhause zur Bushaltestelle an der Mielestraße den Ostring überqueren wollen. Das tat sie, als die Fußgängerampel an der viel befahrenen Kreuzung für sie Grünlicht zeigte. Der aus Richtung der Germaniastraße kommende Müllwagen erfasste das Kind mit seiner rechten Seite. Möglicherweise befand sich die Elfjährige im sogenannten toten Winkel des Lastwagenfahrers. Das heißt, er hat sie eventuell auch im Außenspiegel nicht erkennen können.

Video (18. Januar 2019): Am Unfallort in Lehrte

Der heute 36-Jährige stoppte nicht, sondern setzte seine Fahrt fort. Erst am Nachmittag des Unglückstages wurde er ermittelt. Die Staatsanwaltschaft geht mittlerweile jedoch davon aus, dass der Lastwagenfahrer tatsächlich nichts von der Kollision mit dem Mädchen bemerkt hat. Den Vorwurf des unerlaubten Entfernens vom Unfallort habe sie jedenfalls fallen lassen, sagt Glaß.

Großes überregionales Interesse

Dem 36-Jährige droht nun eine Geld- oder auch eine Freiheitsstrafe. Glaß meint, dass der Prozess an seinem Amtsgericht im Mai erhebliches Medieninteresse hervorrufen könnte. Unter anderem soll bereits ein Fernsehsender Interesse an einer Berichterstattung bekundet haben.

Hier wird der Prozess gegen den 36-jährigen Lastwagenfahrer stattfinden: das Amtsgericht in Lehrte. Quelle: Achim Gückel (Archiv)

Der tödliche Unfall mit der elfjährigen Esra reihte sich im vergangenen Jahr ein in eine Folge von sogenannten Abbiegeunfällen in der Region Hannover. Im November 2018 etwa hatte ein Lastwagen in Burgdorf beim Abbiegen eine 16-Jährige tödlich verletzt. Anschließend kochte vielerorts die Diskussion über sogenannte Abbiegeassistenten in Lastwagen hoch, die dem Fahrer auch den Blick in den toten Winkel ermöglichen. Die Stadt Lehrte beschloss nur wenige Monate später, ihre eigenen Fahrzeuge derart nachzurüsten. Auch die Region Hannover begann zu diesem Zeitpunkt mit der Umrüstung eines Teils ihrer Fahrzeugflotte, Anfang des Jahres 2020 folgte die Ankündigung, bis 2022 alle Busse und Müllwagen mit Abbiegeassistenten auszustatten – für Kosten von insgesamt 4,2 Millionen Euro.

Flächendeckende Umrüstung nach tragischen Unfällen: Abbiegeassistenten warnen Fahrer künftig über ein Display und mit einem Tonsignal, wenn sich jemand im toten Winkel aufhält. Quelle: Dröse

Bereits im Dezember 2019 wurde zudem die Ampelschaltung an der Kreuzung in Lehrte verändert. Fußgänger haben dort nun einige Sekunden Vorlauf vor dem abbiegenden Autoverkehr. Damit können sie früher ins Sichtfeld von Lastwagenfahrern kommen.

Blumen und Kerzen am Unfallort

An der Unfallstelle in Lehrte legten viele Menschen schon am Tag nach dem Tod Esras Blumen nieder, stellten Kerzen auf und platzierten Karten mit persönlichen Widmungen. Die jesidische Familie des Mädchens, welches noch in der Woche vor dem Unglück dessen elften Geburtstag gefeiert hatte, ließ einige Zeit nach dem Unglück mit Erlaubnis der Stadt Lehrte einen Gedenkstein auf der Mittelinsel ein, an der das Unglück geschah. Die Platte, die zunächst schräg aus der Pflasterung ragte, musste kurz darauf tiefer gelegt werden, damit sie keine Stolperfalle bildet. Die Blumen und Kerzen, die rings um den Mast der Fußgängerampel abgelegt worden waren, verschwanden erst etliche Wochen nach dem Unglück. Und am ersten Jahrestags des Unfalls im Januar platzierten Angehörige und Freunde des toten Mädchens erneut Blumensträuße und Windlichte an der Stelle.

Lesen Sie auch

Von Achim Gückel