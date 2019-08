Hannover

Jetzt ist es offiziell: Das Leibniz-Institut für Angewandte Geophysik (LIAG) wird aus der Leibniz-Gemeinschaft ausgeschlossen. Das hat die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern (GWK) beschlossen, wie das niedersächsische Wirtschaftsministerium in Hannover am Mittwoch auf Anfrage der HAZ bestätigte.

Damit wird es eng für das LIAG mit seinen gut 85 Mitarbeitern in Lahe. Denn es gibt im neuen Jahr kein Geld mehr aus der Forschungsförderung von Bund und Ländern. „Auch die gemeinsame Förderung wird beendet“, erklärte eine Ministeriumssprecher. Das bedeutet, dass das Land vom kommenden Jahr an allein für den Erhalt der Geoforschung in Hannover aufkommen muss. Das Land will das LIAG erhalten.

„Grundlegende Kritikpunkte“

Die Schwierigkeiten waren absehbar: Bereits im März hatte die Leibniz-Gemeinschaft mit Sitz in Berlin empfohlen, die Förderung einzustellen. Es sei nicht gelungen, am LIAG ein wissenschaftliches Institutsprofil zu entwickeln und selbstständige Forschungsthemen zu setzen, hieß es zur Begründung in einer Bewertung der Leibniz-Gemeinschaft, einem Zusammenschluss von 95 selbstständigen Forschungseinrichtungen. „Vor dem Hintergrund grundlegender inhaltlicher und struktureller Kritikpunkte empfiehlt der Senat Bund und Ländern, die gemeinsame Förderung des LIAG zu beenden.“ Dem ist die GWK in ihrer jüngsten Sitzung nun gefolgt. In der GWK sitzen der Bund und die 16 Länder an einem Tisch und beraten über die gemeinsame Forschungspolitik.

Damit ist das Ende des LIAG aber nicht besiegelt. „Das Wirtschaftsministerium setzt sich dafür ein, dass das Institut erhalten bleibt und möglichst schnell wieder in die Leibniz-Gemeinschaft aufgenommen wird“, sagte ein Ministeriumssprecher. Eine Arbeitsgruppe soll das LIAG nun fit für die Zukunft machen. „Die frühestmögliche Wiederaufnahme in die Leibniz-Gemeinschaft ist im Januar 2026 möglich.“

Von Karl Doeleke