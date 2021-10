Das Leibniz-Konfuzius-Institut Hannover hat auf Betreiben Chinas eine Buchvorstellung abgesagt. Kündigen Sie nach diesem Fall von Zensur die Kooperation auf?

Wir haben zwar einen Kooperationsvertrag, waren aber nie in die Veranstaltungsplanung involviert. Das macht der Verein Leibniz-Konfuzius-Institut selbst und vollkommen autark. Wir überdenken unsere weitere Kooperation zurzeit.

Das Institut schreibt in seiner Selbstdarstellung, es wird in einer Kooperation zwischen einer deutschen und einer chinesischen Universität betrieben. Das hört sich doch nach einem gemeinsamen Betrieb an?

Wir haben einen Kooperationsvertrag mit der Tongji-Universität Shanghai zum Austausch in Wissenschaft und Ausbildung. Dort ist auch die Gründung des Leibniz-Konfuzius-Instituts vereinbart. Das Institut ist aber eine eigenständige Einrichtung mit eigenem Programm. Das Einzige, das wir zur Verfügung stellen, sind Räumlichkeiten an der Universität. Das ist unser einziges Commitment.

Im Aufsichtsrat, Direktorium und Vereinsvorstand sind aber mindestens so viele Mitarbeiter der Leibniz-Uni vertreten wie von chinesischer Seite. Das ist doch eine enge Zusammenarbeit?

Die mitwirkenden Professorinnen und Professoren interessieren sich für China und wollten das gerne machen. Das ist ihr Wunsch, wir haben niemanden gedrängt. Wir tragen ihrem Interesse Rechnung. Sie betreiben die Geschäfte des Vereins. Wir sind nicht darin eingebunden, welche Veranstaltungen sie planen. Der chinesische Staat stellt über die Tongji-Universität Geld für den Verein zur Verfügung.

Dienen deutsche Universitäten mit Ihrer Beteiligung an Konfuzius-Instituten nicht einfach als Feigenblatt für staatliche chinesischen Einrichtungen, die ihr eigenes rein positives Chinabild hierzulande propagieren?

Das macht ja jeder Staat. Solange wir dort eine unabhängige Programmplanung haben, ist das unproblematisch. Es wird jetzt zum Problem. Die Jahre zuvor ist das absolut glatt gelaufen. Der Vorfall jetzt greift so stark in unser Wertegerüst ein, dass wir über die Beendigung der Kooperation nachdenken. Für uns ist das nicht akzeptabel und wir distanzieren uns.

Warum hat die Leibniz-Uni sich überhaupt 2017 für die Kooperation entschieden. Die Gefahr einer staatlichen Einflussnahme bestand da längst. Was sind die Vorteile?

Viele Kolleginnen und Kollegen arbeiten mit chinesischen Universitäten in der Forschung zusammen. Die Leibniz-Konfuzius-Institute bieten Sprachkurse auch für unsere Studierenden an und nehmen als einzige die lizenzierte Chinesischprüfung ab. In unserer Kooperation mit der Tongji-Universität geht es wie bei anderen internationalen Partnerschaften um den wissenschaftlichen Austausch zu Forschungsthemen. Wir können gesellschaftliche Fragen nur lösen, wenn wir international und im Austausch arbeiten. Darüber hinaus ist es wertvoll, wissenschaftlichen Austausch auch mit Staaten zu haben, die unser Wertesystem nicht teilen. Wir müssen mit den Kolleginnen und Kollegen im Gespräch bleiben, Grenzen überwinden, Unterstützung zuteilwerden lassen. Die Brücken dürfen nicht abgebrochen werden.

