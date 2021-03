Hannover

Wenn der Presseclub Hannover bisher seinen Leibniz-Ring verlieh, tummelten sich bei dem glamourösen Spektakel im Congress Centrum (HCC) illustre Prominente. Doch das wird sich der Verein, der außer dem Namen wenig mit der Presse in der Landeshauptstadt gemein hat, künftig womöglich nicht mehr leisten können. Der von Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) verkündete Rückzug der Stadt aus der Preisvergabe könnte empfindliche finanzielle Konsequenzen für den Verein haben. Nach Informationen der HAZ überdenken inzwischen mehrere Fördermitglieder – zu diesem Kreis zählen unter anderem potente hannoversche Unternehmen – ihre Mitgliedschaft im Presseclub.

Auch das städtische HCC ist dort Fördermitglied. Wie weit das HCC dem Presseclub in den vergangenen Jahren mit der Raummiete bei Ring-Verleihungen entgegengekommen ist, verschweigt die Stadt; sie beruft sich auf „Vertrauensschutz im geschäftlichen Umgang“ mit Kunden. Allerdings seien die Konditionen bislang „durch die Fördermitgliedschaft, die Nutzung des Leibniz-Ringes für die Außenwirkung des Hauses sowie durch die kostenpflichtige Inanspruchnahme eines Tisches mitbestimmt worden“. Mit anderen Worten: Das HCC hat dem Presseclub bislang offenbar einen vergleichsweise guten Preis gemacht, auch um das eigene Image durch die prestigeträchtige Veranstaltung zu heben.

Zerwürfnis hat viele Facetten

Das wird sich nach Onays Schritt nun vermutlich ändern. Zumal der Oberbürgermeister auch seine Mitgliedschaft im Kuratorium des Leibniz-Rings aufgekündigt hat. Das Zerwürfnis hat viele Facetten – unter anderem hatte Onay ein Schreiben von Presseclub-Chef Jürgen Köster an seine Mitglieder als „inakzeptabel und unverzeihlich“ bezeichnet. In dem offenbar launig gemeinten Text hatte Köster im November unter der Überschrift „Im Tiergarten wird geschossen“ nach Bemerkungen über die Jagd im Kirchröder Gehege erklärt, die „Schonzeit“ für Onay sei vorbei. Der Oberbürgermeister sieht darin einen „Aufruf zur Jagd auf seine Person“ im Stile des AfD-Politikers Alexander Gauland.

„Inakzeptabel und unverzeihlich“: Oberbürgermeister Belit Onay ist verärgert über den Presseclub. Quelle: Schaarschmidt

Diesen Vorwurf hält mancher im Presseclub für überzogen. Er könne nachvollziehen, dass ein Oberbürgermeister, der Morddrohungen bekomme, besonders sensibel auf solche Formulierungen reagiere, sagt etwa Vorstandsmitglied Klaus-Michael Machens. „Andererseits ist ,Schonzeit‘ als politische Metapher auch ein gängiger Begriff“, meint der frühere Zoo-Chef. Köster habe das sprachliche Bild in seiner Glosse in einem ganz anderen Kontext gebraucht als Gauland. Andere Club-Mitglieder fragen sich, warum Onay mit seinem Austritt drei Monate lang gewartet habe.

Bleibt Köster Presseclub-Chef?

Zugleich zeigen sich viele andere Mitglieder tief erschüttert angesichts der Eskalation des Konflikts. Sie fürchten, dass der Schaden für das Renommee des Leibniz-Rings durch den Eklat bereits jetzt immens ist. Und hinter vorgehaltener Hand kritisieren engagierte Presseclub-Leute nun auch erstmals den Vorsitzenden Köster. „Beide Seiten haben sich nicht mit Ruhm bekleckert, für Gespräche ist es jetzt wohl zu spät“, heißt es in Insiderkreisen. Mit offenem Visier spricht jedoch niemand gegen Köster, der in der Stadt lange als einflussreich galt.

Übereinstimmend betonen mehrere Mitglieder, dass ein gedeihliches Verhältnis zwischen Stadt und Club jetzt hohe Priorität habe. „Wir müssen die Stadt unbedingt im Boot haben“, heißt es aus dem Umfeld der Vereinsspitze. Vereinsvertreter hoffen inständig, dass sich die Wogen noch glätten lassen, indem man das Gespräch mit dem Oberbürgermeister sucht.

Ob allerdings eine Versöhnung mit Onay möglich ist, solange der 72-jährige frühere Rundfunkmanager Köster an der Spitze des Presseclubs steht, erscheint fraglich. In seinem Austrittsschreiben moniert Onay, er habe in den vergangenen Wochen vergeblich auf „eine Distanzierung vom eigenen Vorsitzenden bis hin zu einer personellen Neuaufstellung“ gehofft.

Zu einer „personellen Neuaufstellung“ wollten sich mehrere Vorstandsmitglieder am Montag nicht äußern. Auch Köster, eigentlich stets ein Mann des Wortes, schweigt. Vermutlich am heutigen Dienstag will der Presseclub in einem Newsletter eine Erklärung zur weiteren Perspektive abgeben.

Von Simon Benne