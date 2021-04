Die Uni darf in Hannovers Nordstadt einen neuen Bau für Lehramtsstudenten errichten. Das hat das Verwaltungsgericht nach einer Verhandlung vor Ort entschieden. Eine Nachbarin hatte geklagt. Die Professorin fürchtet lärmende Studenten.

Leibniz-School of Education: Professorin verliert Klage gegen Uni-Neubau

