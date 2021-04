Hannover

In Hannover wollen Studierende einen Lehrbeauftragten an der Leibniz-Uni verhindern – weil er Polizist ist. Das hat zu einer heftigen Debatte über die Freiheit der Wissenschaft geführt. Auch HAZ-Leser und -Leserinnen beteiligen sich:

Leser Andreas Irmscher: Vorverurteilung durch Asta

Demokratie lebt von der Diskussion, vom Meinungsaustausch und von gegenseitiger Achtung. All dieses scheint dem Asta der Leibniz-Uni abhanden gekommen zu sein. In meiner Jugend in den Siebzigern war die Studentenbewegung bereit, dialektisch zu operieren. Das heißt: nach der philosophischen Methode des Denkens durch Aufstellung und Aufdeckung von Widersprüchen zu Erkenntnissen zu gelangen. Vereinfacht ausgedrückt: These und Antithese ergaben eine Synthese. Hat das heute keine Bedeutung mehr? Muss gleich – ohne Anhörung der auch nur vermuteten Gegenmeinung – eine Vorverurteilung erfolgen? Warum also keine vorgeschaltete Podiumsdiskussion zum Abklären der vom Asta vorgetragenen Vorwürfe?Andreas Irmscher, Hannover

Leserin Marion Schulze: Pippi Langstrumpf übernimmt die Macht

„Ich mach’ mir die Welt,wie sie mir gefällt“: So weit sind wir inzwischen, Pippi Langstrumpf übernimmt die Macht, nicht nur bei Vorträgen über Afrika, sondern auch in den Hörsäälen der Universität. Als Kind (!) sang Pippi dieses Lied bei ihrem Weg durch die verschiedensten Herausforderungen. Dieses Motto scheint sich bei jungen Menschen jenseits der Pubertät jetzt durchzusetzen. Sie basteln sich ihre eigene Expertenblase. Vorsichtshalber dürfen nur noch Expertinnen und Experten sprechen, denen sie im Vorfeld die Erlaubnis erteilen. Wenn erfahrene Polizistinnen und Polizisten nicht über ihre Arbeit referieren sollen, wer dann? Nicht zuletzt würde doch so die Diskussion zu wichtigen Fragen ermöglicht. Marion Schulze, Hannover

Leser Wolfgang Roggemann: Wovor fürchten sich die Studierenden?

Voreilig und unüberlegt erscheint mir die Ablehnung eines Dozenten im Polizeidienst durch die Studierenden. Wenn das Misstrauen gegenüber staatlichen Institutionen so groß ist, dass man den dort tätigen Menschen die Qualifikation zum objektiven Denken abspricht, dann muss man auch jeden Vortrag von externen Referenten aus Organisationen der Wirtschaft, Politik und Kultur ablehnen. Wie groß ist denn die Angst der Studierenden geworden, dass sie sich fürchten, mit einer anderen als der eigenen Meinung konfrontiert zu werden?Wolfgang Roggemann, Hannover

Leser Henning Obloch: Gesamte Zunft in Misskredit gebracht

Mit Verwunderung und Erstaunen las ich den Artikel. Als inzwischen gealterter, eher linksliberaler Zeitgenosse kann ich die Haltung des Asta nicht nachvollziehen. Hatte ich doch angenommen, dass diese Organisation, die meiner Meinung nach in den vergangenen Jahrzehnten prinzipiell eher dem teils sehr linken Spektrum der Studentenschaft nahestand, eine etwas von mehr Offenheit, Vernunft und Ausgeglichenheit geprägte Organisation geworden ist, so lehrt mich dieser Beschluss etwas anderes, nicht etwas Besseres. Jüngst konnte man in der HAZ eine Grafik sehen, wonach der Deutsche zu 84 Prozent der hiesigen Polizei vertraut. Vermutlich wurde der Asta nicht befragt, oder er findet sich bei den restlichen 16 Prozent wieder. Als weltgereister Beobachter kann ich nur mit Respekt und Dankbarkeit auf die Institution der deutschen Polizei blicken. Rufen Sie mal zum Beispiel in Mittelamerika in einer Notlage nach der Polizei – da wissen Sie nicht vorher, ob Sie einen Freund und Helfer oder Ihren Entführer oder Mörder rufen. Die USA liefern fast täglich neue Schlagzeilen über die zweifelhafte Vorgehensweise gegenüber Bürgern. Gewisse Leute im Asta sollten sich ernsthaft hinterfragen, ob berechtigte Kritik an Einzelnen oder auch Gruppen dazu berechtigt, die gesamte Zunft in Misskredit zu bringen mit Aussagen wie „von strukturellem Machtmissbrauch, Rassismus und Rechtsextremismus geprägt“.

Tausende Polizistinnen und Polizisten setzen sich täglich für ihre Mitmenschen ein, riskieren mitunter Kopf und Kragen auf der Jagd nach Verbrechern und Dieben und auch bei der Aufrechterhaltung von allgemeinen Verhaltensregeln (nennt man auch Recht und Ordnung), ohne die es nun mal nicht dauerhaft geht in einer Gemeinschaft.

Jetzt die Chance zu nutzen und eine erfahrene Person, wie es Herr Acker zweifelsohne ist, als Dozent aus der Mitte der Polizei zum Thema „Kriminologisch-soziologische Einführung über Polizei und Kriminalität“ zuzulassen, wäre das Gebot der Stunde gewesen. Niemand müsste davon ausgehen, dass so ein Seminar als Monolog und Beeinflussung in Richtung einer obrigkeitsgesteuerten Meinung genutzt werden würde. Im Gegenteil, eine offene Diskussion wäre sicher die Folge gewesen. Wären da nicht gewisse Personen, denen es wohl mehr um Prinzipien geht, und in deren Augen die Polizei nun mal per se schlecht ist. Hoffentlich brauchen diese Leute sie nicht mal eines Tages. Im Web stellt sich der Asta so dar: „Der Allgemeine Studierendenausschuss (Asta) ist ein selbstverwaltetes Organ und vertritt die Interessen der Studierenden einer Hochschule.“ Ich kann nur hoffen, dass sich ein Großteil unser jungen angehenden Akademiker von dieser Entscheidung nicht richtig vertreten wissen! Henning Obloch, Seelze

Leser Frieder Spieß: Auf Kriegsfuß mit Staat und Gesellschaft

Was haben diese Leute für eine Auffassung von Staat und Grundgesetz? Wer so denkt und handelt, steht nach meiner Überzeugung auf Kriegsfuß mit Staat und Gesellschaft. Also hat er oder sie an eine von Staat und Gesellschaft finanzierten Bildungseinrichtung nichts, aber auch gar nichts zu suchen.Frieder Spieß, Hannover

Leserin Andrea Meyer: Engstirnigkeit und begrenzter Verstand

Ich bin sprachlos. Das Argument des Asta ist diskriminierend und spricht für völlige Intoleranz. Die gesamte Polizei als rassistisch und rechtsextrem zu bezeichnen sollte einem aufgeschlossenen Studierenden in dieser Verallgemeinerung nicht über die Lippen kommen – schon gar nicht angehenden Soziologen. Die Bedenken des Asta und im Fachrat und die Ablehnung von Herrn Acker zeugen von Engstirnigkeit und begrenztem Verstand.Andrea Meyer, Hannover

Leser Detlef Fuchs: Positive Denke ist nur störend

„Asta lehnt Polizisten ab“: Das heißt für mich doch im Klartext, dass die Damen und Herren und Gender-Studenten dieses von ihnen negativ besetzte Thema nur bestätigt haben wollen. Es soll ein Dozent kommen, der sie unterstützt beziehungsweise bestätigt. Jede Art von positiver Denke, die dann bei einem Polizisten kommen könnte, ist da nur störend. Wo kämen wir hin, wenn die Polizei in ein auch nur ansatzweise positives Licht gerückt werden könnte? Das soll dann mal die „Elite“ in Deutschland werden, mir ist schlecht. Ich wünsche Herrn Bös einen breiten Rücken!Detlef Fuchs, Seelze

Leser Walter Hirche: Nichts außerhalb der eigenen Blase dulden

Die klaren Aussagen von Uni-Präsident Epping sind erfreulich. Asta und Fachrat Soziologie betreiben eine Kampagne gegen das Selbstverständnis der Universitäten, Forschungs-, Lehr- und Meinungsfreiheit. Das ist in der totalitären Tradition von „Bewegungen“, die nichts außerhalb ihrer eigenen ideologischen Blase dulden wollen. Wer solche Positionen vertritt, hat nicht begriffen, dass universitäre Bildung dem Ziel ethisch gebundener Offenheit bei der Zukunfts- und Wahrheitssuche dient. Unerträglich ist es andererseits, wenn die Stadt Hannover auf Nötigung durch eine sich selbst antirassistisch nennende Gruppe einen anerkannten Experten auslädt, weil er als Weißer angeblich nicht legitimiert sei, über Afrika und Kolonialismus zu reden. Wer trägt für diese Ausladung eigentlich die Verantwortung, eine anonyme Verwaltung? Sieht die Stadtspitze sprachlos zu? Die um sich greifende „Cancel Culture“ ist ein Fundamentalangriff auf alle Errungenschaften seit der Aufklärung und damit auch auf Rechtsstaat und freiheitliche Demokratie.Walter Hirche, Hannover

Leserin Roswitha Riemann: Allmähliche Vergiftung der Kommunikation

Mit Interesse und Bestürzung zugleich las ich den Artikel. Froh bin ich jedoch, dass es Stimmen gibt, die diesen Trend aufzeigen und kritisch betrachten. Er hat sich eingeschlichen und vergiftet mit beinahe fundamentalistischen Zügen allmählich die Kommunikation. Mit Sorge verfolge ich diese Entwicklung, die mich mehr beunruhigt als Covid-19, denn gegen solche Denkmuster gibt es weder Impfstoff noch Medikamente – allenfalls unsere Wachsamkeit!Roswitha Riemann, Hannover

Leser Michael Pechel: Unkollegial und unpolitisch

Der Präsident der Leibniz-Universität Hannover, Professor Dr. Volker Epping, kritisierte in einem HAZ-Interview die Absage einer Veranstaltung mit dem angesehenen Afrikanisten und emeritierten Professor Dr. Helmut Bley durch die Stadt Hannover. Recht hat er. Allerdings geht dabei unter, dass sich die zuständige Fakultät seiner Hochschule bislang mit keinem Wort zur Ausladung ihres Mitglieds geäußert hat. Ich empfinde das als ebenso unkollegial wie unpolitisch. Michael Pechel MA, Hannover

Leser Peter Soluk: Unsägliche Tendenzen an der Universität

Spät, aber besser spät als nie, äußert sich Uni-Präsident Prof. Volker Epping zu den unsäglichen Tendenzen an seiner Universität und auch anderswo, unliebsame Meinungen nicht nur nicht anzuhören, sondern quasi verbieten zu wollen. Diese Entwicklung in unserer Gesellschaft macht mir große Sorge, ist sie doch letztendlich darauf angelegt, einen Grundpfeiler unserer Demokratie, nämlich das Recht auf freie Meinungsäußerung, abschaffen zu wollen. Unabhängig davon sagt der Name dieser Bewegung „Cancel Culture“ doch sprichwörtlich schon alles aus: Unsere (demokratische) Kultur soll „gelöscht/aufgehoben“ werden. Die Ausführungen von Prof. Epping hätten meines Erachtens sogar noch deutlicher ausfallen müssen, zumal er von Hause aus Staatsrechtler ist und weiß, wohin dies alles führen kann. So hätte er auch auf die inzwischen weit verbreitete Unsitte abheben können, dass Studenten das Gendern ihrer wissenschaftlichen Arbeiten bei Strafe einer Abwertung oder sogar Nichtannahme vorgeschrieben wird. Passt doch dieses Beispiel ebenfalls nahtlos in die Erfahrung, dass eine Minderheit etwas vorgibt, und die Mehrheit muss es ohne Diskurs einer demokratischen Willensbildung übernehmen. Hatten wir alles schon mal – nahm aber kein gutes Ende! Peter Soluk, Pattensen

