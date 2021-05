Hannover

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) schaltet sich in den Streit um einen Polizeibeamten als Dozenten an der Leibniz-Uni ein. Der Allgemeine Studierendenausschuss (Asta) und der Fachrat Sozialwissenschaften sehen die Vergabe eines Lehrauftrags an einen Polizeibeamten grundsätzlich kritisch. Der Soziologe und Polizist gibt aktuell ein Seminar mit kriminologisch-soziologischer Einführung über Polizei und Kriminalität.

In einem offenen Brief an die Studierenden im Bereich Soziologie weist der GdP-Landesvorsitzende Dietmar Schilff generelle Vorwürfe gegen den Polizeibeamten und insgesamt gegen die Polizei zurück. Als Interessenvertretung der Mehrzahl der Polizeibeschäftigten sei man irritiert über die Debatte. Es sei wenig hilfreich, dass man Menschen das Wort verbieten wolle, weil es nicht in das eigene Weltbild passe, schreibt Schilff. „Das versuchen eigentlich nur Organisationen und politische Vereine, denen es nur um ihre eigene eindimensionale Ansicht geht und die andere Meinungen von Haus aus nicht akzeptieren.“

Gewerkschaft spricht von Provokation

Schilff greift eine Äußerung des Asta auf, der geschrieben hatte, die Polizei sei eine „Institution, die fast täglich durch strukturellen Machtmissbrauch, Rassismus und Rechtsextremismus in den Blick der Öffentlichkeit gerät“. Der Polizeigewerkschafter wertet das als Provokation und „rhetorische Polemik“ – und lädt dennoch gleichzeitig zum Gespräch ein.

Aus Sicht Schilffs präsentiert sich die heutige Polizei als „diverse, offene und resiliente Organisation“. Die Gewerkschaft sei zu einem konstruktiven und auch kritischen Diskurs bereit. „Vielleicht merkt man ja im Austausch, dass man mit vermeintlich Andersdenkenden mehr gemeinsam hat als eigentlich geglaubt hat.“

Von Bärbel Hilbig