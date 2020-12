Hannover

Lautstark haben am Freitag etwa 500 der rund 700 Architekturstudierenden in Hannover gegen die geplante Kürzung an ihrer Fakultät protestiert. Ein Demozug bewegte sich vom Sitz der Fakultät am Herrenhäuser Schloss zum Welfenschloss der Leibniz-Uni, wo das Präsidium seinen Sitz hat. Dort wurde symbolisch das Archland-Schild der Fakultät begraben.

Protest der Architektur-Studierenden gegen Kürzung

Zwei der 14 Professuren sollen dem Streichplan zum Opfer fallen. „Eine breit aufgestellte Architekturausbildung ist nicht mehr möglich, wenn die Stellen für Architekturtheorie und Tragwerksplanung entfallen“, rief Masterstudentin Karen Schäfer. Dekanin Hilde Léon kritisierte, dass ein Vorschlag der Fakultät für andere Umsetzungen der Sparpläne vom Präsidium nicht diskutiert wurde. Forschungsdekan Jörg Schröder sprach von einer „ganz klaren Ungleichbehandlung der Fakultäten“.

Die Demonstrierenden erhielten Unterstützung vom Präsidenten der Architektenkammer Niedersachsen, Robert Marlow, und der Ortsvorsitzenden des Bunds Deutscher Architekten ( BDA), Dilek Ruf. „Die Streichung bedroht sowohl die Qualität der Ausbildung wie auch die Quantität“, sagte Marlow. Mit zwei Professuren weniger sinke auch die Zahl der Studierenden, obwohl von 800 Bewerber pro Semester schon jetzt nur 130 genommen werden können. Ruf warnte, die Ausbildung drohe „in die Mittelmäßigkeit abzusinken“, weil an der Fakultät seit 2003 bereits erheblich gekürzt wurde.

