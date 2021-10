Hannover

Gute Laune und Aufbruchstimmung liegen in der Luft. Vor der Leibniz-Universität plaudern am Montag Physikstudierende aufgeregt miteinander. Drei Semester lang haben sie sich höchstens am Bildschirm mal gesehen. Statt Studium auf Distanz starten jetzt mit dem Wintersemester endlich wieder die gemeinsamen Vorlesungen und Seminare.

Marie Ahlers, Geografiestudentin im dritten Semester, kennt das Studium bisher nur im Onlineformat. In dieser Zeit war sie zweimal in der Mensa, das war alles. Deshalb sieht sie sich jetzt selbst erstmals mit einer Freundin die Räume im Institut an und versucht, sich zu orientieren. Als ein Erstsemesterstudent Ahlers nach dem Weg fragt, muss sie passen.

Im dritten Semester zum ersten Mal an der Uni

Studiert Geografie im dritten Semester – und jetzt endlich auch an der Uni: Marie Ahlers. Quelle: Katrin Kutter

„Ich freue mich sehr, dass es losgeht. Vor allem darauf, mit anderen über die Themen zu reden, die wir lernen“, erzählt die 22-Jährige strahlend. Das Studium auf Distanz sei zwar grundsätzlich gut gelaufen. Die Dozenten seien sehr bemüht gewesen. Doch der Kontakt zu den Mitstudierenden sei gebremst geblieben. „Online sind alle zurückhaltend. Wir haben zwar sogar als Gruppe Referate gehalten, aber man war sich doch fremd.“

Freut sich auf die gemeinsamen Vorlesungen: Sonderpädagogikstudentin Anna-Sophie Greulich. Quelle: Katrin Kutter

Erleichtert fühlt sich auch Anna-Sophie Greulich. „Ich freue mich sehr darauf, mit allen zusammen in einer Vorlesung zu sitzen“, sagt die Studentin der Sonderpädagogik. Ein einziges Tutorium hatte sie in ihrem ersten Jahr an der Uni, die Profs kennt sie nur vom Bildschirm. Eine gute Freundin hat sie immerhin in dieser Zeit gefunden. „Aber es war schade, weil wir wenig Menschen kennengelernt haben.“

Erstsemester mit 27 Jahren

Erst Waldorflehrer, jetzt Student: Friedrich Carl Siebert. Quelle: Katrin Kutter

Das Onlinestudium bleibt Friedrich Carl Siebert nun wohl erspart. Der 27-Jährige beginnt sein Studium fürs Berufsschullehramt Holztechnik und Politik. Der Studienanfänger hätte mit Onlineformaten zwar keine Probleme, er hat als Lehrer an einer Waldorfschule selbst Distanzunterricht gegeben. „Präsenz ist natürlich viel cooler“, sagt Siebert. Als aufregend empfindet der gelernte Tischler seinen Neustart in Hannover und an der Uni. „Ich bin super gespannt, wer da in der Vorlesung sitzt und wie die Professorinnen und Professoren so sind.“

Beginnt sein Informatikstudium an der Leibniz-Universität: Jan Best. Quelle: Katrin Kutter

Ähnlich geht es Jan Best aus Lüneburg, auch er erlebt seinen ersten Tag an der Uni. Eine Begrüßungsvorlesung in Informatik steht auf seinem Programm. Richtig los geht es am Dienstag. „Schön, dass es wieder in Präsenz möglich ist. Das ist besser, als die ganze Zeit auf das Laptop zu gucken“, meint der 19-Jährige. Noch ist er allerdings auf WG-Suche. Bis das klappt, darf er in der Wohnung einer Bekannten wohnen.

Onlinestudium hatte Vor- und Nachteile

Schätzt auch das Onlinestudium: Masterstudent Aiham Almakhlouf. Quelle: Katrin Kutter

Masterstudent Aiham Almakhlouf aus Syrien konnte auch dem Onlinestudium Vorteile abgewinnen. „Für Ausländer ist das gut. Wenn ich etwas nicht verstehe, kann ich mir eine aufgezeichnete Vorlesung noch einmal ansehen“, sagt der 33-Jährige. Für ihn sei das gut gelaufen, berichtet der Student für Umwelt- und Küsteningenieurwesen. Almakhlouf hat seine notwendigen Leistungen erbracht. Viel Zeit für Geselligkeit wird ihm jetzt im sechsten Semester nicht bleiben. Dazu stehen zu viele wichtige Prüfungen an.

Freut sich auf die Mitstudierenden: Lehramtsstudentin Lena Ullrich. Quelle: Katrin Kutter

Kritischer sieht Lehramtsstudentin Lena Ullrich das Distanzstudium. „Das erste Semester war chaotisch organisiert, deshalb habe ich nicht alle Anforderungen geschafft“, berichtet die 21-Jährige. Danach habe es sich eingespielt. Die Mitstudierenden waren jedoch alle an unterschiedliche Wohnorten verstreut. Getroffen hat Ullrich sie deshalb kaum. „Ich hing den ganzen Tag am Schreibtisch und sah die gleiche Wand. Das war nicht schön.“ Deshalb freut sie sich jetzt umso mehr, endlich wieder unter Leute zu kommen.

Von Bärbel Hilbig