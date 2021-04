Herr Professor Epping, Studierende wollten verhindern, dass ein Polizeibeamter und Soziologe einen Lehrauftrag an der Leibniz-Universität erhält. Wie sehen Sie das als Hochschulpräsident?

Die Universität ist ein Raum des freien Diskurses. Wir haben die Aufgabe, Diskussionen zu führen. Dazu gehört es, andere Meinungen auszuhalten. Meine Aufgabe als Universitätspräsident ist es dabei, die verfassungsrechtlich garantierte Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit zu schützen. Solange der Boden unserer Rechtsordnung nicht verlassen wird, muss ich jede Einschränkung ablehnen. Man mag dies anders sehen, aber der Maßstab ist durch unsere Verfassung klar gesetzt. Und schon deshalb ist der weltweit um sich greifenden sogenannte Cancel Culture entschieden entgegenzutreten.

Wie beurteilen Sie die Intervention von Asta und Fachrat Soziologie?

Was der Asta vertritt, fällt unter die Meinungsfreiheit. Aber inhaltlich halte ich die Position des Asta nicht für akzeptabel. Es wird unterstellt, dass Menschen innerhalb einer Institution wie der Polizei des kritischen Nachdenkens über ihre Organisation unfähig sind. Da wird eine pauschalisierte Kritik vorgebracht, die ich nicht hinnehmbar finde. Mit Blick auf die Meinungsfreiheit muss der Asta sich Gegenauffassungen gefallen lassen. Das gehört zum Diskurs.

Zur Person Professor Volker Epping ist seit 2015 Präsident der Leibniz-Universität Hannover. Der 61-jährige Jurist hat sich auf Staatsrecht spezialisiert und ist Verfasser eines Standardwerks zu den Grundrechten. Epping gehört zu den Gründern des Vereins für Wissenschaftsrecht.

„Die Polizei ist Teil unseres Rechtsstaats“

In diesen Fall geht es konkret um die Polizei. Asta und Fachrat unterstellen, dass der Korpsgeist in Sicherheitsorganen zu einer Loyalität zwingt, der sich selbst Beamte mit kritischer Haltung nicht entziehen könnten. Wie sehen Sie das als Staatsrechtler?

Die Polizei ist eine staatliche Institution, die mit ihrem unbestreitbar notwendigen Aufgabenspektrum in unserer verfassungsrechtlichen Ordnung nicht nur verankert, sondern auch legitimiert ist. Es wäre fatal für unseren Rechtsstaat, wenn wir unsere Rechtsordnung auf diese Weise grundsätzlich infrage stellen würden. In Einzelfällen schließt dies Kritik selbstverständlich nicht aus. Aber staatliche Institutionen pauschalisierend zu diskreditieren, halte ich für falsch.

An der Leibniz-Universität gibt in diesem Sommersemester ein Soziologe und Polizeibeamter ein Seminar. Quelle: Tim Schaarschmidt

Nun gab es an Hochschulen auch in zurückliegenden Jahrzehnten immer mal wieder Protest, wenn Studierendengruppen einen Redner ablehnten. Wie gehen Sie damit um?

Ich habe nichts gegen Diskussionen oder Proteste. Das war in den 68er-Jahren ganz ausgeprägt. Es ist legitim zu demonstrieren, wenn man die Meinung eines anderen ablehnt. Aber ich frage auch: Warum bringt ihr euch nicht in den Diskurs ein? Ich finde eine Vorverurteilung wie in diesem Fall völlig überzogen. Selbst wenn eine Person für ihre umstrittenen Positionen bekannt ist, muss man sich doch in einen Diskurs begeben.

Sehen Sie einen Trend unter Studierenden wie in den USA, missliebige Meinungen gar nicht mehr hören zu wollen?

Bundesweit ist das ein allgemeiner Trend, der sich seit drei bis vier Jahren bemerkbar macht. Es wird immer deutlicher, dass versucht wird, an Hochschulen gewisse Meinungen nicht zuzulassen.

Trend richtet sich gegen Meinungsfreiheit

Wie sieht es in Hannover aus?

An der Leibniz-Universität erleben wir das bisher eher selten. Wir haben ab und zu diesbezügliche Diskussionen in einem kleinen Rahmen. An anderen Standorten, die wesentlich politisierter sind als Hannover, wird die Einschränkung der Meinungsfreiheit und Wissenschaftsfreiheit im Sinne der Cancel Culture stärker propagiert. Ein Beispiel sind die Proteste gegen die Rückkehr von Bernd Lucke an die Uni Hamburg, ein anderes die Proteste gegen den Historiker Jörg Baberowski an der Humboldt-Universität zu Berlin. Wir hatten hier den Fall von Stefan Homburg. Wir haben damals deutlich gemacht, dass wir seine Meinungen nicht teilen, aber die Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit schützen.

Wo liegt die Grenze? Was darf an der Uni nicht gesagt werden?

Ich reagiere strikt, wenn der Boden der Verfassung verlassen wird. Wenn es Anhaltspunkte für strafrechtlich relevante Äußerungen gibt, schreiten wir ein. Zwei Beispiele: Die Leugnung des Holocausts und Demonstrationen für verfassungswidrige Organisationen.

Wie wählt die Uni ihre Lehrbeauftragten aus?

Zuständig für das Lehrangebot sind die Fakultäten, die auch dafür verantwortlich sind, Praktiker einzubeziehen, wo es sinnvoll ist. Wir schauen natürlich auf die Qualität. Wenn die Soziologen sagen, dass sie einen fachlich versierten Kollegen gefunden haben, dann spricht nichts gegen die Vergabe eines Lehrauftrags. Im konkreten Fall ist ein Polizeibeamter und Soziologe als Dozent eingeladen. Es ist normal und notwendig, dass wir Menschen aus der Berufswelt an die Uni holen, auch um die Studierenden auf die Praxis vorzubereiten.

„Nicht das Wort verbieten“

Die Stadt sagte nach Protesten eine Diskussion mit dem renommierten Afrika-Experten Helmut Bley ab. Quelle: Samantha Franson

Die Stadt hat kürzlich eine Veranstaltung mit dem weißen Afrikaexperten Helmut Bley abgesagt, weil eine antirassistische Initiative nicht mit ihm reden wollte. Es geht dabei offenbar auch darum, dass bisher wenig gehörte Gruppen exklusiven Raum für ihre Perspektive bekommen wollen.

Da muss ich deutlich werden. Es geht nicht, weil eine Gruppe meint, solche Leute dürften nicht reden, eine solche Veranstaltung abzusagen. Damit wird der bereits Eingangs kritisierten Cancel Culture der Boden bereitet. Das ist mit unseren demokratischen Grundwerten schwerlich vereinbar. Helmut Bley ist emeritierter Professor unserer Hochschule und ein Experte auf dem Gebiet. Dass er Weißer ist, ist aus meiner Sicht kein Argument, ihm das Wort zu verbieten.

Wie reagieren Hochschulen auf die Erwartung von Studierenden, möglicherweise missliebige Haltungen oder konträre politische Ansichten auszuschließen?

Es sind bundesweit keine Einzelfälle mehr. Das vermittelt uns den Eindruck, dass wir uns unserer Werte vergewissern müssen, die wir haben. Wir haben dies im Verein für Wissenschaftsrecht zum Anlass genommen, in Kürze eine Veranstaltung durchzuführen, die sich mit der auch in diesem Kontext in Rede stehenden Frage befasst, was Hochschulen aushalten müssen und wie Hochschulleitungen die Meinungs- und Lehrfreiheit verteidigen können.

Von Bärbel Hilbig