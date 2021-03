Hannover

Vergangenen Sommer hatte Tamara Ude ihr Ziel noch fest vor Augen. Die Studentin wollte unbedingt eines Tages vor einer Klasse stehen und Schülern Chemie und Biologie beibringen. Dafür hat sie geackert und trotz aller Schwierigkeiten nebenbei ihr Studium komplett allein finanziert. Damit sie ihr doppeltes Pensum schafft, macht die 26-Jährige sich gerne Pläne und To-do-Listen. Wenn Ude nicht alles gelingt, was sie sich vorgenommen hat, geht sie das Problem neu an.

Inzwischen spürt die junge Frau Resignation, dabei hat sie sich immer als beharrlichen Menschen erlebt. „Seit einem Jahr kann ich nicht mehr beeinflussen, was passiert.“ Das Coronavirus hat zu viel im Leben der Studentin durcheinander geworfen. Das begann im ersten Lockdown, als ihr Job als Zoo-Scout plötzlich wegbrach und sie von einem Tag auf den anderen Ersatz suchen musste. Ude arbeitete als Aushilfe im Supermarkt, bastelte Dekoartikel in einer Fabrik, bis es auch dafür keine Nachfrage mehr gab.

Wo gibt es einen neuen Job?

Tamara Ude finanziert ihr Studium komplett allein. Nach einem Studienwechsel bekommt sie kein Bafög mehr. Quelle: Katrin Kutter

„Das hat mich Woche für Woche verfolgt: Muss ich mir etwas Neues suchen? Passt das zeitlich zum Studium?“ Zeitweise jonglierte sie mit drei Jobs. Im Sommer griff Ude ihr Erspartes an.

Im Frühjahrs-Lockdown 2020 verschoben sich an der Leibniz-Uni die Prüfungen zum Abschluss des Wintersemesters bis in die Pfingstzeit. Das Sommersemester lief längst, und zwar digital, die Studentin musste noch für die alten Klausuren lernen, die neue Vorlesungen online verfolgen, Übungen bearbeiten. „Ich habe nur knapp die Hälfte der vorgesehenen Veranstaltungen geschafft, den Rest musste ich aussortieren.“

Solche Unwägbarkeiten gibt es jetzt häufiger in Udes Leben, seit das Studium mit Rücksicht auf die Infektionsgefahren online abläuft. Ihre Fragen werden die Studierenden oft nur noch schriftlich los. Und manche Professoren antworten darauf bis zum Ende des Semesters nicht. Eine Prüfungsklausur hat die 26-Jährige bisher online geschrieben. „Das hat halbwegs funktioniert. Wenn zwischendurch die Verbindung abbricht, macht mich das allerdings nervös.“

Das ganze Leben auf 15 Quadratmetern

Ihren Lebensunterhalt verdient die Studentin inzwischen vor allem mit Nachhilfe, auch das am Computerbildschirm. Ihr Leben schnurrte im Herbst und Winter auf ihr 15-Quadratmeter-Zimmer in einer Wohngemeinschaft zusammen. Morgens lernt Ude für die Uni, sieht sich aufgezeichnete Vorlesungen an. Dann bereitet sie ihren Einzelunterricht für Schüler und auch Studienanfänger vor, den sie bis 19 Uhr für ein Nachhilfeinstitut gibt. Die Lehramtsstudentin setzt ihren Ehrgeiz in diesen Job. „Mir ist es persönlich wichtig, dass meine Schüler ihre bestmögliche Leistung erreichen.“ Danach ist bis spätabends wieder das Studium dran. Auf dem Schreibtisch türmen sich Lehrbücher und unerledigte Aufgaben.

Entspannung fällt schwer in dieser Zeit. Kneipen sind geschlossen. Allein im Dunkeln spazieren gehen mag sie nur gelegentlich. Beim Aufwachen fällt ihr Blick sofort wieder auf den Schreibtisch. „Der Druck ist hoch. Manchmal habe ich mich morgens ohne Frühstück sofort wieder an die Arbeit gesetzt“, erzählt die Studentin.

Das Studium zieht sich in die Länge

Online studieren und arbeiten: Bis vor Kurzem verbrachte Tamara Ude ihr Leben in einem 15-Quadratmeter-Zimmer. Quelle: Samantha Franson

Vor Kurzem hat die junge Frau diesen Zustand beendet. Sie hat mit ihrem Bruder eine gemeinsame Wohnung in Hainholz gesucht und leistet sich jetzt ein separates Arbeitszimmer, kann abends die Tür schließen und die Arbeit hinter sich lassen. „Es ist ein Luxus, den mir mein Job ermöglicht. Aber ich glaube, ich hätte das Studium sonst abgebrochen.“

Ihre Bachelor-Abschlussarbeit wollte Ude diesen Sommer schreiben. Daraus wird nun nichts, denn die Studentin hat bisher nicht alle vorgeschriebenen Seminare besucht, Aufgaben und Klausuren bearbeitet. „Ich nehme es jetzt hin, wenn das Studium noch ein Jahr länger dauert.“ Ob sie noch Lehrerin für Chemie und Biologie werden will, weiß Tamara Ude nicht. Dafür braucht sie auch noch ein Master-Studium. Und sie zweifelt an dem Beruf, seit sie Nachhilfe gibt. „Ich bekomme mit, dass Schüler von ihren Lehrern sehr allein gelassen werden. Das nervt mich jetzt schon hart.“

Mitstudenten bleiben online anonym

Mit einer Verzögerung des Studiums muss Sophia Richter noch nicht kämpfen. Die 19-Jährige hat erst ein Semester als Lehramtsstudentin für Mathe und Religion hinter sich, als Corona kommt. Doch ausgerechnet jetzt sattelt sie um, auf Mathematik im Bachelor mit Nebenfach Philosophie, das Lehramt liegt ihr nicht. Das Problem: Seit ihrem Neustart hat die Anfängerin nur wenig Gelegenheit, überhaupt auf Mitstudierende zu treffen.

Manchmal lernt Sophia Richter in der Uni-Bibliothek – wegen der konzentrierten Arbeitsatmosphäre. Quelle: Irvin Villegas

„Es fühlt sich nicht wie Studium an“, sagt Sophia Richter. In den Onlinevorlesungen bleiben Kameras und Mikrofone der Studierenden aus, um die Verbindung nicht zu überlasten. Manche Mitstudenten und Dozenten sitzen verteilt über halb Deutschland vor ihren Laptops. Selbst wenn sie weiter in Hannover wohnen, Richter würde sie auf der Straße nicht erkennen. „Es ist ein komisches Gefühl, nicht zu wissen, mit wem ich eigentlich studiere.“

Zum Beginn ihres Studiums saß die junge Frau noch mit Mitstudierenden in Vorlesungen und Seminaren. Verstand sie etwas nicht, fragte sie als Erstes ihre Sitznachbarn. In den Übungen gab es Nachfragen und Diskussionen. Oder Richter sprach nach der Veranstaltung die Übungsleiter an, weil sie ein spezielles Problem genauer besprechen wollte. Im Onlinestudium könnte sie Fragen in den Chat schreiben. Sie hat es kein einziges Mal gemacht.

Wohnen bei den Eltern

In ihrem einzigen Vor-Corona-Semester lernte die Studentin Leute kennen, man aß in der Mensa und suchte sich mit dem Laptop Arbeitsplätze im Souterrain des Welfenschlosses. „Wir haben teils zehn bis zwölf Stunden zusammen an der Uni verbracht.“ Eine der Studienfreundinnen wechselt mit Richter ins Bachelorstudium. Ein Glücksfall, auch wenn die Freundin jetzt wieder fern von Hannover bei den Eltern lebt. Denn für die virtuellen Übungsseminare sollen die Studenten Arbeitsgruppen bilden und gemeinsam Berechnungen anstellen. Richter wüsste nicht so recht, wie sie dafür online Mitstudenten kennenlernen könnte. „Man fühlt sich in allem allein.“

Freunde trifft die Studentin nur eingeschränkt, meist draußen zum Spazieren gehen, wenn das Wetter es zulässt. „Das fehlt, wenn ich eine schwierige Phase habe und mich nicht gut fühle.“ Vieles scheint festgefroren, wo doch alles vorangehen sollte. Immerhin: Sophie Richter schafft bisher ihre Prüfungen, absolut keine Selbstverständlichkeit. Und die 19-Jährige wohnt noch mit den Eltern und der jüngeren Schwester Charlotte zusammen in einer Wohnung in der Südstadt. Das sollte Kosten sparen, jetzt gibt es Halt.

Von Bärbel Hilbig