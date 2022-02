Hannover

Es war ein großer Eklat im vergangenen Herbst. Stefan Aust und Adrian Geiges wollten ihr Buch „Xi Jinping – der mächtigste Mann der Welt“ per Onlinelesung parallel in Hannover und Duisburg vorstellen. Ausrichter waren die Konfuzius-Institute in beiden Städten, die mit der jeweiligen Universität vor Ort kooperieren. Doch dann sagten die Konfuzius-Institute die Lesung ab – nach einer Intervention von chinesischer Seite.

Nimmt China Einfluss auf das Konfuzius-Institut?

Die Leibniz-Universität hatte damals angekündigt, ihre Kooperation mit dem Leibniz-Konfuzius-Institut Hannover zu überprüfen. Das läuft jetzt an. Mit der Evaluation hat die Hochschule eine externe Expertin beauftragt. „Sie soll durchleuchten, inwieweit die chinesische Regierung Einfluss auf das Konfuzius-Institut nehmen kann und inwieweit das bisher geschehen ist“, sagt Christina von Haaren, Uni-Vizepräsidentin für Internationales.

Die Konfuzius-Institute Hannover und Duisburg sagten die Onlinepräsentation des Buchs „Xi Jinping – der mächtigste Mann der Welt“ ab. Es gab Einwände aus China. Quelle: Katrin Kutter

Der Zeitpunkt ist günstig. 2017 hatten Leibniz-Uni und die Tongji-Universität Shanghai die Gründung des Konfuzius-Instituts vereinbart. Professoren aus beiden Unis stellen Aufsichtsrat, Direktorium und Vorstand des Vereins. Der Vertrag läuft jetzt aus. Die Leibniz-Uni hat nun zunächst vereinbart, die Zusammenarbeit jederzeit kündigen zu können. „Wir haben alles unter Vorbehalt gestellt“, sagt Unipräsident Volker Epping.

Leibniz-Uni überprüft Kooperation mit Konfuzius-Institut

Die mit der Analyse beauftragte Sinologin soll auch prüfen, ob ein neuer Vertrag Sicherheiten enthalten kann, die eine politische Einflussnahme ausschließen. „Wenn die Rahmenbedingungen nicht eindeutig verhandelt werden können, werden wir die Kooperation beenden“, sagt von Haaren. Die Universität müsse die Freiheit von Forschung und Lehre sicherstellen. „Aber wir wollen auch eine multikulturelle Ausbildung bieten.“ Diese Kompetenzen müsse man sich im Zweifel anderswo holen.

Lässt die Kooperation mit dem Konfuzius-Institut überprüfen: Professorin Christina von Haaren, Vizepräsidentin der Leibniz-Universität. Quelle: Julian Martitz/Leibniz-Universität

Bisher bringen Sprachlehrer des Konfuzius-Instituts Studierenden im Sprachlernzentrum der Uni Chinesisch bei. Studierende können auch ein China-Kompetenz-Zertifikat erwerben, das später bei der Arbeit für ein international tätiges Unternehmen vorteilhaft sein kann. Das Konfuzius-Institut bietet außerdem öffentliche Sprachkurse und Kulturveranstaltungen. Aktuell läuft coronabedingt alles auf Sparflamme, es kommen keine neuen Sprachlehrer aus China nach.

Von Haaren berichtet, dass der Verein in der Vergangenheit in seinen Veranstaltungen Entwicklungen in China durchaus auch kritisch behandelt habe. Das politische Klima in China habe sich in den vergangenen Jahren aber stark verändert.

Viele Kontakte zu Wissenschaftlern in China

Viele Forscher der Leibniz-Uni kooperieren mit chinesischen Kollegen: Professor Ingo Liefner spricht mit Mitarbeitern in einem Forschungs- und Dokumentationszentrum für Umweltschutz auf der Insel Chongming nahe Shanghai. Quelle: Privat

„So einen Versuch der politischen Einflussnahme hatten wir bis dahin nicht erlebt. Das ist ein No-Go“, sagt Professorin Monika Sester. Sie hatte in ihrer Zeit als Vizepräsidentin der Leibniz-Uni für Internationales die Zusammenarbeit mit China im Konfuzius-Institut vorangetrieben. Zahlreiche Professorinnen und Professoren hatten bereits vorher langjährige wissenschaftliche Kontakte nach China. Die vertiefte Kooperation durch ein Konfuzius-Institut sollte das befördern. Der Austausch von Doktoranden und Anträge für gemeinsame Forschungsvorhaben liefen danach teils leichter.

„Versuche der Einflussnahme sind nicht akzeptabel“ Die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) beobachtet seit geraumer Zeit Veränderungen in den Bedingungen internationaler Hochschulkooperationen. „In Deutschland verbinden wir mit internationaler Forschungszusammenarbeit bestimmte Werte: Offenheit und faire Kooperation auf Augenhöhe, die freie Wahl des Forschungsgegenstands und der Lehrinhalte oder die freie Verfügbarkeit der Forschungsergebnisse“, erklärt HRK-Präsident Peter-André Alt. Angesichts bedenklicher Entwicklungen in einigen autoritär regierten Staaten hat die HRK 2020 Leitlinien im Umgang mit diesen Partnerländern formuliert, außerdem ein eigenes Papier speziell zu China. „Versuche der Einflussnahme, wie wir sie jüngst auch in Hannover erlebt haben, sind nicht akzeptabel. Der deutliche Widerspruch der betroffenen Universitäten war absolut richtig. Ich halte aber nichts von pauschalen Regelungen oder Verboten“, sagt HRK-Präsident Alt. Der Umgang mit dieser Frage sei Teil des autonomen Handelns der Universitäten. Manche Hochschulen haben ihre Kooperation mit einem Konfuzius-Institut beendet, andere den Vertrag neu verhandelt. Andere Unis haben bislang keine problematische Entwicklung erlebt. „An der Bedeutung internationaler Hochschulzusammenarbeit besteht kein Zweifel, aber es gilt nüchtern mit Herausforderungen und Risiken umzugehen“, meint Alt.

Sester gehört weiter dem Aufsichtsrat des Konfuzius-Instituts an. „Wir wollen unsere wissenschaftlichen Verbindungen nach China über alle Widrigkeiten hinweg aufrecht erhalten, auch wenn es politische Kaltzeiten gibt“, betont die Professorin für Kartografie und Geoinformatik. China sei zu groß, um als Land ignoriert zu werden, sagt Sester. „Es gibt dort viele sehr gute Wissenschaftler, von denen wir viel lernen können.“

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was die Kooperation von Forscherinnen und Forschern angeht, sieht von Haaren das ähnlich. Ein Abbruch der Zusammenarbeit wäre auch unfair den chinesischen Wissenschaftlern gegenüber. „Wir müssen aber besser steuern, wie wissenschaftliche Kooperationen laufen.“ In Sachen Konfuzius-Institut will die Vizepräsidentin für Internationales eine ergebnisoffene Prüfung.

Von Bärbel Hilbig