Hannover

Kurz vor Start der Klausur in der Leibniz-Uni ist es ruhig, die Erstsemester-Studierenden warten, bereits voll konzentriert. Und dann raschelt es plötzlich überall im Hörsaal. Der Anleiter hat die Prüflinge gebeten, ihre Aufgabenzettel zu zählen. Haben alle neun Blätter? Ja, das hat schon einmal geklappt.

Um die Präsenzklausuren zum Abschluss des Wintersemesters hat es im Vorfeld Diskussionen gegeben. Eine Befürchtung: Angesichts der aktuell hohen Ansteckungsraten könnten viele Studierende gleich reihenweise Prüfungen verpassen, weil sie sich vorher in Quarantäne begeben müssen. Um dann womöglich erst in einem Semester oder einem Jahr wieder antreten zu können.

Corona-Effekt: Weniger Teilnehmer

Zur Sicherheit: Am Eingang zum Hörsaal gibt es Desinfektionsmittel. Quelle: Samantha Franson

Auch für die Klausur „Grundlagen digitaler Systeme“ am Sonnabendnachmittag gibt es keinen Nachschreibetermin. 780 Studierende der E-Technik, Informatik oder Mechatronik haben sich angemeldet, die Prüfung ist damit eine der größten Klausuren an der Uni. „Bei so vielen Leuten sind Nachprüfungen einfach nicht darstellbar“, sagt Professor Holger Blume. Das Studium sieht er dennoch nicht gefährdet, wenn Studierende nicht teilnehmen. „Die Teilnehmer stehen noch am Anfang und wir bieten die Klausur jedes Semester an.“ Im Normalfall tauchen rund 75 Prozent der Angemeldeten tatsächlich zur Prüfung auf. Dieses Mal sind es nur 64 Prozent, rund 500 Studierende. Corona macht sich wohl tatsächlich bemerkbar.

Klausur in zehn Sälen an drei Standorten

Klausur mit Abstand: Statt 580 sitzen 85 Studierende im Audimax. Quelle: Samantha Franson

Damit die Prüfung selbst nicht zum Spreader-Event wird, lässt Blume die Klausur an drei Standorten schreiben, am Königsworther Platz, der Hauptuni und im angemieteten Schloss Herrenhausen. Die Studierenden hat der Professor auf insgesamt zehn Säle verteilt. Im Audimax, dem größten Hörsaal, sitzen jetzt 85 Studis. Mit Abstand nach vorne, hinten und zu den Seiten. Wenn gerade keine Corona-Pandemie herrscht, ist dort Platz für 580 Menschen.

Kontrollen und Maskenpflicht

Kontrolle am Eingang: Student Maximilian zeigt dem Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes sein negatives Testergebnis. Quelle: Samantha Franson

Blume selbst kontrolliert am Einlass die Personalien. Am Eingang zum Unigebäude mussten die Studis bereits einem Sicherheitsmann ihren aktuellen negativen Schnelltest zeigen. Er ist bei Prüfungen neuerdings auch für Geimpfte und Geboosterte Bedingung. Während der Klausur müssen die Studis durchgängig Maske tragen.

Der 25-jährige Maximilian hat angesichts der Sicherheitsvorkehrungen keine Bedenken, sich mit Mitstudierenden zwei Stunden lang in einem Raum aufzuhalten. „Das Risiko, sich in der Prüfung selbst anzustecken, ist verschwindend gering.“ Außerdem, so sagt er, haben manche Onlineprüfungen den Nachteil, deutlich schwieriger zu sein.

Warum keine Onlineprüfung?

Professor Holger Blume kontrolliert im Audimax die Personalien seiner Studierenden. Quelle: Samantha Franson

Professor Blume und sein Team haben die Klausur zu Beginn der Pandemie ein einziges Mal online schreiben lassen. Er will es nicht wiederholen. „Wir haben eine größere Anzahl von Studierenden des Betrugs überführt. Das war nicht schön. Es ist unfair den anderen gegenüber.“ Die Studis hatten sich in Chatgruppen ausgetauscht.

In Studienfächern wie Jura sind Onlineprüfungen dagegen üblich. Dort schreiben die Studierenden Texte. „Sie lassen sich einer Plagiatsprüfung unterziehen. Wir können dagegen nicht nachverfolgen, ob eine Person eine Transistorschaltung allein gezeichnet hat, oder mit drei anderen in einem Raum saß“, sagt Blume.

Die Mehrzahl der knapp 30.000 Studierenden an der Leibniz-Uni muss am Ende des Semesters Leistungsnachweise erbringen. In der Prüfungsphase bis Mitte April laufen mehr als 500 Klausuren in 85 Studiengängen in Präsenz. In der Philosophischen und Juristischen Fakultät finden die schriftlichen Prüfungen überwiegend online statt, in den Ingenieurwissenschaften und den Wirtschaftswissenschaften meist eher vor Ort.

Von Bärbel Hilbig