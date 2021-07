Hannover

Wie sprechen Menschen in Hannover? Tatsächlich reines Hochdeutsch, wie allgemein angenommen wird, oder gibt es doch eine Art Dialekt oder eine Stadtsprache Hannovers? Dieser Frage gehen Forscherinnen und Forscher der Leibniz-Uni nach.

Für ihr Projekt suchen sie Menschen ab 18 Jahren aus dem Stadtgebiet Hannover, die Lust haben, aktiv an der Erforschung der Sprache Hannovers teilzunehmen. Dazu führen die Forscher an der Leibniz-Uni Interviews mit den Freiwilligen und nehmen sie beim Sprechen auf.

Wer teilnehmen will, muss in der Stadt Hannover aufgewachsen sein

Ein Problem der Forscher: Aktuell melden sich vorwiegend Bürger aus dem Umland. Die Wissenschaftler suchen aber Menschen, die in Hannover aufgewachsen sind und seit einigen Jahren wieder in der Stadt leben. Oder auch die ganz Zeit hier geblieben sind.

Die Teilnehmer selbst und ihre Eltern müssen nicht aus Hannover stammen. Die Freiwilligen sollten aber in Hannover eingeschult worden sein.

Interessierte wenden sich an das Team um François Conrad per E-Mail an stadtsprache@germanistik.uni-hannover.de oder telefonisch unter (0511) 762 5173 (montags bis freitags zwischen 9 und 17 Uhr).

Von Bärbel Hilbig