Gerade hatte Mara ihr Abiturzeugnis in der Hand. „Raus ins Leben“ war das Motto des Jahrgangs. Weit gekommen ist Mara nicht. Sie wollte weg aus der niedersächsischen Kleinstadt, hat von Zahnmedizin in Hamburg oder München geträumt.

Mara studiert jetzt Jura in Hannover. Sie pendelt jeden Tag nach Hause in die Provinz, denn da wartet ihr Vater auf ihre Unterstützung. Der Witwer ist genau zur Abi-Zeit von Mara an Parkinson erkrankt, die Krankheit schreitet ungewöhnlich schnell voran. „Ich bin das einzige Kind, meine Mutter ist schon früh verstorben, ich fühle mich einfach verantwortlich für meinen Papa.“

Pflegeverantwortung statt Studentenleben

Das Studium kommt dabei allerdings zu kurz, und das Privatleben einer jungen Frau von Anfang 20 ohnehin. Mara schafft es derzeit nicht, Hausarbeiten rechtzeitig abzugeben und für Klausuren zu lernen. „Bei Jura ist man da schnell raus.“

Jetzt wollen sich betroffene Stunden gegenseitig helfen und eine Selbsthilfegruppe unter dem Dach von Kibis gründen. Kibis ist ein Zusammenschluss solcher Gruppen in der Region Hannover.

Auch Lars ist dabei. Er kennt die Probleme. Seine Freundin hat die Diagnose Multiple Sklerose erhalten, da war er gerade im dritten Semester seines technischen Studiengangs. „Wir wohnen zusammen, die ersten Schübe waren heftig“, erzählt der 24-Jährige. Sein Universitätsalltag wurde zur Nebensache. Lars musste mehrere Prüfungen verschieben, das Studium verlängerte sich, die Noten wurden schlechter. Schließlich hatte er Panikattacken beim Zusammenstellen seines Stundenplans. „Ich wusste ja nie, ob ich das hinkriege. Und wie schlecht es meiner Freundin gerade geht.“

Die Pflege von Angehörigen lässt oft nicht genug Raum für ein konzentriertes Studium. Quelle: Jana Bauch/dpa

230.000 Jugendliche pflegen Angehörige

Immer mehr Studenten müssen den Spagat bewerkstelligen, Leistungen in der Uni zu bringen und schwer kranke Angehörige zu versorgen. Wie viele sind es? Verlässliche Zahlen gibt es dazu nicht. Die bundesweite Interessenvertretung begleitender Angehöriger – sie nennt sich Wir pflegen – ist der Ansicht, dass die öffentliche Wahrnehmung von Pflege etwas ist, das alte oder mittelalte Menschen für alte Menschen machen.

Doch die Wirklichkeit sieht anders aus. Laut einer Befragung des Zentrums für Qualität in der Pflege aus dem Jahr 2017 kümmern sich rund 230.000 Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren um pflegebedürftige Angehörige.

Aufgrund dieser Zahlen und des Anteils derer, die später studieren, sei davon auszugehen, dass ein ebenfalls nicht geringer Prozentsatz von jungen Erwachsenen im Verlauf des Studiums Pflegeverantwortung übernehmen muss.

Etwa 3,4 Millionen Pflegebedürftige gab es im Jahr 2017 in Deutschland, zeigt die aktuelle Pflegestatistik des Statistischen Bundesamtes. Drei Viertel der Pflegebedürftigen wurden zu Hause gepflegt, 1,76 Millionen davon allein von Angehörigen.

„Komplett überfordert“: Wenn sonst niemand da ist, um kranke Eltern zu pflegen, müssen Studenten an der Uni oft kürzertreten. Quelle: Angelika Warmuth/dpa

Psychische Belastung überfordert

Es ist aber nicht nur die konkrete Pflege, sondern auch die psychische Belastung, die Studenten das Uni-Leben manchmal unmöglich macht. Lena studiert schon zwei Jahre Tiermedizin in Hannover, als ihre Eltern fast gleichzeitig an Krebs und einer schweren Lungenembolie erkranken. Die Eltern wohnen weit weg, der jüngere Bruder kann nicht einspringen, „er braucht selber Hilfe“, sagt Lena. Eine Zeit lang hat sie ihr Studium auf Eis gelegt, um für die Eltern da zu sein. Auch den Bruder hat sie versorgt, wollte auch ihn mental aufbauen. „Ein Anspruch, der mich komplett überfordert hat.“

Doppelbelastung macht Lena stark

Lena hat früh gelernt, ihre Probleme selber zu lösen. Ständig ist sie in großer Sorge, hat aber irgendwann entschieden, ihr Studium durchzuziehen. „Vor allem mit Hilfe von Freunden habe ich das bisher ganz gut geschafft“, sagt die 25-Jährige. Es sei nicht einfach in der Uni und der Freizeit „zu funktionieren, wenn man nicht weiß, wie es den Eltern gerade geht.“ Die Doppelbelastung Studium und seelische Nöte und Sorgen haben Lena aber schließlich stark gemacht. Sie sucht jetzt nach Studenten wie Mara oder Lars, die Hilfe, Unterstützung oder einfach nur Austausch brauchen. „Die psychologische Beratungsstelle an der Leibniz Uni unterstützt uns da sehr“, betont die angehende Veterinärin.

Langes Warten auf Beratungstermin

Die Einrichtung ist zuständig für rund 48.000 Studenten aus allen hannoverschen Hochschulen. Der Bedarf sei definitiv da, betont Christian Maurer, die die Beratungsstelle leitet. Rund zwei Prozent der Studierenden würde ihr Team jährlich persönlich treffen. „Es könnten vermutlich noch mehr sein, allerdings haben wir keine Termine.“ Zwar wird in der Beratungsstelle am Welfengarten niemand weggeschickt, doch müssten Studenten vier bis fünf Wochen auf einen Termin warten. „Das ist bei einem Semester von 15 Wochen eine sehr lange Zeit“, sagt Maurer. Schwerpunkte bei der Beratungen seien depressive Verstimmungen und Leistungsprobleme.

Die Pflege ist für Studenten immer eine hohe Belastung. Quelle: picture alliance/Mascha Brichta/dpa

Bei den künftigen Treffen der Studenten mit schwer kranken Familienmitgliedern soll es neben dem Austausch über die psychische Belastung auch um ganz praktische Dinge gehen; wie etwa Finanzen. „Viele Studenten sind abhängig von den Eltern, wenn die Überweisungen wegfallen, hat man gleich noch eine große Sorge mehr.“ Auch Mara kennt das Problem. „Ich habe in Hannover einen guten Nebenjob, aber am Wochenende habe ich immer öfter abgesagt.“ Die Frage Arbeiten, Lernen oder nach Hause fahren? stellte sich oft gar nicht. „Papa braucht mich, das geht vor.“

Dunkle Wolken im Kopf

Lena bedauert, dass es in Hannover keine Gruppen für junge Studenten mit kranken Angehörigen gibt. „Ich habe ein tolles Backup mit Freunden und Partner, aber andere brauchen vielleicht eine konkrete Auffangstation.“ Lena und Mara könnten Urlaubssemester machen, aber die Eltern wollen das nicht.

„Es ist ein dauernder Zwiespalt. Ich möchte jung sein, das Studentenleben genießen, Spaß haben und dann sind da die dunklen Wolken im Kopf“, sagen die Studentinnen. Sie suchen Gleichgesinnte, wollen Zeit und Raum schaffen fürs Erzählen aber auch Entspannungstechniken. Und es sollen professionelle Gäste zu den Treffen eingeladen werden, Psycho-Onkologen etwa. „Gemeinsame Aktionen wären auch schön, Hauptsache, ich muss mich nicht dauernd erklären“, meint Lena. „Mein Leben hat sich durch die Krankheit total verändert“, betont Mara. Sie akzeptiert es, muss damit leben. Aber ein Leben, das solle es schon sein.

Hier finden Betroffene Kontakt zur Gruppe:

Studenten mit Interesse an einem Austausch können per Mail unter stumsea@gmail.com Kontakt aufnehmen.

Betroffene finden bisher wenig Hilfe Generell ist das Beratungsangebot an Universitäten und Hochschulen in Deutschland für Menschen wie Lena, Lars und Mara eher gering. Oft gelangt man erst über mehrere Stationen an einen geeigneten Ansprechpartner, muss von einer Stelle zur nächsten, je nachdem, um welchen Bereich im Studium – Prüfungsordnung, Beurlaubung, finanzielle Unterstützung – es sich konkret handelt. Während es etwa für Studierende mit Kind flächendeckend viele Angebote und zentrale Ansprechpartner gibt, fehlt das für Studenten mit Pflegeverantwortung an den meisten Unis. Und Studenten können zwar wegen der Pflege eines eigenen Kindes Bafög beanspruchen, nicht aber wegen der Pflege eines demenzkranken Elternteils.

