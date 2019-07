Hannover

Mit Enttäuschung, aber auch mit Zuversicht für die Zukunft haben Wissenschaftler in Hannover darauf reagiert, dass der Standort im Wettbewerb um den Titel als Exzellenz-Universität nicht erfolgreich war. Die Leibniz-Universität und die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) hatten sich gemeinsam um den Titel beworben, sind aber leer ausgegangen. Auch die TU Braunschweig schaffte den Sprung zur Exzellenzuniversität nicht, so dass sich am Ende keine Hochschule aus Niedersachsen im dem Wettbewerb durchsetzen konnte.

19 Universitäten und Hochschulverbünde waren zuletzt noch im Rennen gewesen. Als Sieger wurden unter anderem die Universität Hamburg, die Universität Heidelberg, die Eberhard Karls Universität Tübingen und die Ludwig-Maximilians-Universität München sowie die dortige TU gekürt. Auch der Berliner Verbund aus Humboldt-Universität, Technischer Universität und Freier Universität wird zur Exzellenzuniversität.

19 Universitäten und Hochschulverbünde waren zuletzt noch im Rennen gewesen. Als Sieger wurden unter anderem die Universität Hamburg, die Universität Heidelberg, die Eberhard Karls Universität Tübingen und die Ludwig-Maximilians-Universität München sowie die dortige TU gekürt. Auch der Berliner Verbund aus Humboldt-Universität, Technischer Universität und Freier Universität wird zur Exzellenzuniversität.

Keine Fördermillionen

Die Auszeichnung wäre mit viel Geld verbunden gewesen: Die Förderung beginnt am 1. November und läuft für mindestens sieben Jahre. Die ausgewählten Hochschulen und Verbünde bekommen Fördergelder von jeweils 10 bis 28 Millionen Euro im Jahr. Die Entscheidung über die Sieger traf die Exzellenzkommission einstimmig. Ihr gehören 39 internationale Vertreter aus der Wissenschaft, die Fachminister der 16 Bundesländer und Bundesforschungsministerin Anja Karliczek ( CDU) an. Sie betonte am Freitag, auch diejenigen Unis, die jetzt nicht zum Zuge gekommen seien, hätten ihre Exzellenz längst bewiesen – sonst wären sie nicht dabei gewesen.

Verkündung in Bonn: Martina Brockmeier (von links), Vorsitzende des Wissenschaftsrats, Anja Karliczek (CDU) Bildungsministerin, Eva Quante-Brandt, Wissenschaftssenatorin Bremen und Vorsitzende der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz und Peter Strohschneider, Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Quelle: Oliver Berg/dpa

„Wir haben gemeinsam einen sehr guten Job gemacht. Für Hannover ist es ein Riesenerfolg, dass wir in der Endrunde mitspielen durften“, sagte auch Volker Epping, Präsident der Leibniz-Universität Hannover zu der gemeinsamen Bewerbung mit der MHH. Beide Hochschulen hatten in der ersten Runde des aktuellen Wettbewerbs im Herbst 2018 insgesamt vier Forschungsverbünde als sogenannte Exzellenzcluster bewilligt bekommen. „Das ist ein großer Erfolg. Nun gleich den Titel Exzellenzuniversität zu erwarten, ist vielleicht zu viel“, stellte Karsten Danzmann, Direktor am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik fest.

Gemeinsame Bewerbung hat nicht überzeugt

Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler ( CDU) dankte allen beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern für „ihren großartigen Einsatz“. Die Bewerbung aus Hannover konnte offenbar auch deshalb nicht überzeugen, weil unklar blieb, wie die Hochschulen künftig ihre gesamte Forschungsstrategie gemeinsam steuern könnten. In ihrer Bewerbung hatten sich Leibniz-Uni und MHH auf den Schwerpunkt Medizin-Gesundheit-Technik konzentriert, in dem sie bereits stark kooperieren.

„Haben einen sehr guten Job gemacht“: Uni-Präsident Prof. Volker Epping und MHH-Präsident Prof. Michael Manns Quelle: Michael Wallmüller

„ Hannover hatte allenfalls Außenseiterchancen. Die Unterschiede zur Konkurrenz aus Süddeutschland, was Leistungsindikatoren und Infrastruktur betrifft, sind in Teilbereichen eklatant“, sagt Wilhelm Krull, Generalsekretär der Volkswagen-Stiftung. Das mache es schwer, herausragende Talente in Niedersachsen zu halten.

Zu den Maßstäben für Forschungsstärke zählt die Höhe der eingeworbenen Drittmittel, die Anzahl der Publikationen und vor allem, wie häufig ein Wissenschaftler von Fachkollegen zitiert wird. Die MHH weist in mehreren Feldern wie Regenerativer Medizin und Infektionsforschung Spitzenleistungen auf. An der LUH sticht international besonders die Physik hervor. Auch der Maschinenbaupunktet in Rankings.

Kritik an drastischer Unterfinanzierung

Die Qualität behauptet sich in diesen Bereichen teils trotz schwieriger Rahmenbedingungen. LUH-Präsident Volker Epping hatte bereits vor einigen Monaten die drastische Unterfinanzierung der niedersächsischen Hochschulen kritisiert. Experten sprechen von Versäumnissen, die aus den vergangenen zwei Jahrzehnten resultieren. Da Universitäten wie Tübingen oder München von ihren Landesregierungen eine deutlich höhere Grundfinanzierung erhalten, glänzen sie bei Bezahlung der Professoren, Ausstattung mit Mitarbeitern und Geräten und können so Spitzenforscher anziehen und binden.

Uni und MHH wollen Zusammenarbeit ausbauen

Leibniz-Universität und MHH wollen ihre Zusammenarbeit in Forschung und Lehre ungeachtet des verpassten Titels eines Exzellenzverbunds weiter ausbauen. „Die vier Exzellenzcluster bleiben uns ja. Das ist ein Riesenschritt nach vorn“, sagt MHH-Präsident Michael Manns. Gedacht ist an weitere fächerübergreifende Angebote für Studenten beider Hochschulen und die Ausweitung der gemeinsamen Forschungsthemen. „Es ist sinnvoll, wenn wir uns umfassend der Gesundheit in allen Facetten widmen“, meint Manns. Die Hochschulen planen gemeinsame Berufungen und Studiengänge sowie die gleichzeitige Zugehörigkeit von Forschern zu beiden Unis. Bisher gibt es bereits eine enge Verzahnung in Bereichen wie Hörforschung, Implantatentwicklung, Biomedizintechnik und regenerativer Medizin.

